Lojistas estão otimistas com vendas de eletros para frio até fim do inverno

Os lojistas estão otimistas quanto à venda de eletrodomésticos para o frio até o fim do inverno. É o que mostra o levantamento do Núcleo de Pesquisa do Sindilojas Porto Alegre, em que 52,1% dos respondentes dizem esperar um crescimento nas vendas de aquecedores, aparelhos de ar-condicionado/splits, lareira ecológicas e secadoras de roupa, em relação a 2022.

"Os lojistas aguardam aquela semana de frio que ainda não aconteceu. Tivemos alguns dias com a temperatura mais baixa, mas foram alguns dias apenas. Há espaço para que o frio chegue mais forte em algum período, e aí sim, as pessoas devem ir às compras", comenta com otimismo o presidente do Sindilojas Porto Alegre, Arcione Piva, em nota à coluna Minuto Varejo.

Do outro lado, estão 14,6% que esperam queda nas vendas. O dado mostra uma relação com o atual movimento, já que para 62,5% dos entrevistados a busca pelos eletros ainda é baixa. Em seguida, com 25,6%, lojistas que citaram que o movimento é médio. Apenas 12,5% comemoram uma busca alta pelos itens acima citados.

Até o momento, as secadoras de roupa são os itens mais procurados. Para 45% dos lojistas, houve aumento médio de 12% nas vendas desse eletro em comparação com o ano passado. Em média, o valor do produto está na faixa de R$ 1.680. Os aquecedores tiveram queda, com diminuição de 19% nas vendas. Já as lareiras ecológicas e ares-condicionados têm procura similar a 2022.