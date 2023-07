Rede Unisuper arrecada quase duas toneladas de alimentos em ações solidárias

A rede UniSuper, comandada por seis famílias supermercadistas, arrecadou 1.860 quilos de alimentos durante o Sábado Solidário nos últimos três meses. Segundo o Banco de Alimentos, o volume arrecadado equivale a 5.580 refeições.

"Estamos muito felizes em fazer a nossa parte disponibilizando o espaço para o trabalho dos voluntários e ajudando na arrecadação de alimentos para quem mais precisa", afirma o presidente da Rede, Sandro Formenton, em nota à coluna Minuto Varejo.

Neste sábado (8), acontece uma nova edição da campanha em duas unidades da bandeira em Porto Alegre: nas lojas do 4° Distrito, na Avenida Brasil, 1183, e do bairro Cristo Redentor, na Rua Edmundo Bastian, 791.

Centenas de voluntários estarão em frente aos postos de coleta, em todo o Estado, para receber doações de alimentos e divulgar a campanha realizada pelo Bancos de Alimentos do Estado do Rio Grande do Sul em parceria com as principais redes supermercadistas gaúchas. A iniciativa acontece no primeiro sábado de cada mês e busca arrecadar alimentos para o banco afim de combater a fome.