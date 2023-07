Entrevista

O presidente do Sindilojas Porto Alegre, Arcione Piva, conversou com a coluna sobre a situação do comércio no Centro de Porto Alegre, do fechamento de lojas a novos players chegando à região, das obras de revitalização à concorrência de lojistas chineses e dos camelôs. Confira a íntegra na coluna digital e, a seguir, um alerta do dirigente:

"Os centros das grandes cidades do mundo, independentemente de quais cidades, não serão os mesmos que eram antes da pandemia. As empresas precisam se adaptar. A Renner está fechando no antigo prédio da Livraria do Globo, mas está abrindo em Canela, Montenegro e Taquara. Muitas pessoas voltaram às cidades de origem ou estão em home-office e encontram lojas onde estão. Há uma mudança de comportamento do consumidor. Se o varejo não perceber isso, está fadado a ter problemas. Tem de se adaptar ao novo jeito de fazer varejo".