>> Nova operação de gastronomia chegando no Praia de Belas Shopping, em Porto Alegre, em espaço que estava fechado, após a saída do Bistrô Variettá há um bom tempo. O PKC, Prime Korean Cuisine, franquia de comida asiática, abrirá no espaço ao lado do italiano Pecorino, no segundo piso. O shopping não informou que mês o PKC vai estrear. O Praia terá ainda Pizza Hut e Natura e volta da Track&Field em novo local.

>> A Lebes inaugurou uma mega usina de energia solar em Tapes. A operação da Lebes 1 começa em agosto. Com isso, a rede terá 100% das 350 lojas abastecidas com energia de geração própria, injetada no sistema elétrico. A companhia tem 15 usinas e irá concluir em breve mais uma unidade em Montenegro, a Lebes 2. "É um antigo sonho e uma grande conquista. Foram quatro anos de trabalho e aporte de R$ 25 milhões", diz o CEO Otelmo Drebes.