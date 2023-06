Bella Città Shopping reforça mix com mais seis operações

O Bella Città Shopping, de Passo Fundo, maior cidade da região Norte gaúcha, inaugura novidades em seu mix com seis novas operações previstas para abrir até o segundo semestre de 2023. As primeiras marcas a entrarem no fluxo dos clientes do shopping, que pertence ao grupo dono da Comercial Zaffari, com sua bandeira de atacrejo Stok Center e supermercado de bairro, são a boutique Profhecia e a franquia de milkshakes Milky Moo.

A Profhecia estreou nesta quinta-feira (29) no terceiro andar do mall. É a terceira unidade da loja passo-fundense que trabalha com marcas como Animale, Shoulder, John John, Sacada, Alphorria, Aleha, Le Lis Blanc e Luiza Barcelos.

Milky Moo, situada no térreo, abre neste sábado, 1º de julho. A franquia goianense tem mais de 30 sabores de milkshakes. Alguns contam com bebidas alcóolicas, como o Rubi, preparado com sorvete de baunilha, Amarula, Nutella e calda de morango em pedaços. A rede tem 230 unidades espalhadas pelo Brasil. Será a segunda unidade no Estado. A primeira a entrar no mercado fica em Porto Alegre.

Minuto Varejo já havia antecipado, outras quatro novas operações são esperadas no empreendimento. Ainda sem data de abertura, as novidades no ramo de alimentação são a Chicken-in, franquia de frango frito no balde; e a Thaís Pâtisserie, doceria e cafeteria artesanal. No segmento dos serviços, a expectativa é pela chegada da Aquamagic, lavanderia inteligente; e a unidade laboratorial do Hospital de Clínicas de Passo Fundo, o LABHC.

"Estamos trazendo operações que agregam valor a tudo que já oferecemos, pois acreditamos que é preciso ter o máximo de possibilidades num mesmo lugar, para facilitar a vida e otimizar o tempo dos nossos clientes", destaca a gerente comercial do Bella, Natália Accorsi, em nota à coluna.