Lebes passa a operar com 100% de energia limpa em todas as filiais

O Grupo Lebes inaugurou, nesta semana, uma mega usina de energia solar na cidade de Tapes, no Rio Grande do Sul, a LEBES 1. A ação faz parte de uma iniciativa da empresa para operar com 100% de energia limpa em todas as 350 filiais da marca.

A companhia, que tem investido em projetos sustentáveis desde 2019, já conta com 15 usinas de consumo local e irá concluir em breve mais uma usina em Montenegro, a LEBES 2.

Com a finalização do projeto, a partir de agosto, a rede passará a operar todas as filiais com energia solar. Segundo a empresa, isso representa uma redução de emissão de 260 toneladas de CO2 por ano na atmosfera, o equivalente ao plantio anual de 92 mil árvores.

"Chegar a 100% das nossas unidades com energia fotovoltaica é um antigo sonho e uma grande conquista. Foram quatro anos de muito trabalho e dedicação com um investimento de R$ 25 milhões", destaca Otelmo Drebes, presidente do Grupo Lebes, em nota à coluna Minuto Varejo.