Shopping Total ganha pista de mountain bike para 'test ride' de frequentadores

A Bike Tech Moinhos promove a 2ª edição do Test Ride neste sábado (1º/7) no Shopping Total. O evento promove testes com bicicletas em circuito fechado e terá temática junina, com comidas típicas da data.

"A gente vai ter uma pista montada com obstáculos de mountain bike e as pessoas podem vir para fazer o teste de bicicletas que a gente tem para vender na loja e também podem vir com a sua bicicleta e fazer teste ou apenas se divertir ali", explica Alessandro Deretti, gerente da BikeTech Moinhos.

As atrações começam às 10h com abertura da pista teste, que funciona até as 22h. Das 10h às 12h, acontece o coffee break com temática de São João, em que serão servidas comidas típicas da festa, sem custo para os participantes do evento. Já às 14h tem início o happy hour em parceria com Boteco SuperBom, que terá uma tenda para venda de chopp até as 18h.

O evento foi pensado pela BikeTech não para alavancar vendas, mas para promover o uso das bikes que estão paradas nas casas dos donos.

"A gente quer que as pessoas tenham a melhor experiência possível em cima da bicicleta para que consigamos alavancar o mundo do ciclismo", completa Deretti.

Além do Test Ride, a loja também promove passeios mensais de bicicleta com saídas do Shopping Total com o intuito de incentivar o uso das bicicletas.