"Só não pode avacalhar o fiscal", adverte Ricardo Amorim

Frasista e com 1,4 milhão de seguidores no Instagram, o economista Ricardo Amorim traça cenário mais positivo, mesmo que com riscos e sensbilidades para o Brasil. Amorim, atração na recente conferência Mentes Brilhantes, que lotou o Auditório Araújo Vianna, em Porto Alegre, prognosticou "um ciclo virtuoso para aproveitar" no Brasil, "que deve ir melhor do que as pessoas imaginam". Mas o economista fez ressalvas em uma rápida conversa com a coluna Minuto Varejo, indicando que "só não pode avacalhar o fiscal". "Se fizer isso, jogamos fora o bilhete premiado da loteria". A seguir, Amorim fala de mudanças nunca vistas, que serão puxadas pela alavanca da inteligência artificial (IA), e do papel da geração Z, seja para dar exemplo aos mais velhos como para saber lidar com a velocidade dos novos tempos.

Minuto Varejo - O que empreendedores precisam saber sobre o cenário deste momento?

Ricardo Amorim - A primeira delas é entender que há oportunidades gigantes que são a soma de duas coisas. Primeiro, muito pessimismo, pois as pessoas estão com muito medo e preocupadas, e, por uma série de fatores (externos e alguns domésticos), a economia brasileira provavelmente vem melhor do que as pessoas imaginam. Está todo mundo com medo, mas vai ser melhor. Como está todo com medo, a competição é baixa, e como vai ser melhor, a oportunidade cresce. O segundo aspecto é a transformação tecnológica. Vamos viver nesta década o maior processo de transformação tecnológica que a humanidade já viu ou que certamente a nossa geração já viu. Talvez, a única coisa equivalente tenha quando o homem conseguiu usar a energia elétrica. A inteligência artificial (IA) vai mudar tudo. A gente vai ver grandes mudanças que, se compreendidas, serão enormes oportunidades. Se a gente quiser fazer de conta que não vai acontecer e virar a cara para o lado, vai ser um caos.

MV - Há riscos?

Amorim - Há vários. Do lado de riscos, o grande problema é que a transformação vai ser muito rápida e a maior parte das pessoas não vai conseguir se adaptar a tempo. O que isso significa? A gente vai ter de reorganizar a sociedade. Fala-se na renda universal, ou seja, renda para muita gente. Tenho uma preocupação grande de que possamos ter muitas pessoas com a sensação de falta de sentido de vida. Problemas emocionais em geral vão crescer. Já no lado positivo, vamos conseguir resolver problemas que pareciam insolúveis porque vão surgir soluções que não passam pela nossa cabeça. A gente precisa de uma outra forma de olhar e de uma capacidade de processamento maior que cada um de nós, individualmente, tem. É isto que a IA vai trazer ao longo dos próximos anos. Para o bem e para o mal, as mudanças serão grandes.

MV - Por que a economia brasileira vai se sair melhor?

Amorim - Por duas razões. Primeiro fator que precisava para isso é inflação. O Brasil vai ser um dos primeiros países a cortar a taxa de juros. Só não vai ser entre os grandes, porque a China acabou de começar a fazer isso. O segundo ponto é que o País foi, entre as 20 maiores economias do mundo, é o que mais gerou empregos. Estamos também tendo ganho de renda real porque a queda da inflação está fazendo com que os salários subam mais rápido do que os preços. Mais gente trabalhando e ganho de renda real é mais consumo e economia para cima. Inflação baixa, juro para baixo, mais crédito, economia para cima. Outro aspecto é o dinheiro vindo de fora. Em 2022, ano da eleição mais conturbada da história, o Brasil foi o terceiro no mundo que mais recebeu investimento direto. O País está a mil maravilhas? Não, mas o resto do mundo está uma droga. Costumo dizer que é o equivalente àquela festa que você vai e só vê gente feia, independentemente da preferência. Aí você vê alguém mais ou menos, ficou, então, maravilhoso perto do resto. Este é o Brasil. Com ingresso de dinheiro externo, o dólar caindo, barateia produtos importados. A inflação cai mais, cai mais os juros. Temos um ciclo virtuoso para aproveitar. Única que não pode é avacalhar o fiscal. Se fizer isso, jogamos fora o bilhete premiado da loteria. Espero que o governo federal não cometa um erro tão grave. Acho que não vai, mas vamos monitorar bem de perto.

MV - Qual é o papel da Geração Z neste futuro cheio de mudanças?

Amorim - O primeiro papel é mexer com todos nós que não somos da geração Z, para nos forçar a modernizar a nossa cabeça a pensar e aceitar o diferente. O segundo papel é idealismo, é querer mais e não se contentar com menos. O terceiro e o mais difcil é uma capacidade de adaptação absurda. Mudanças sempre aconteceram, mas o ritmo está se acelerando. Quanto mais novas as pessoas são, mais elas vão ter de lidar com um ambiente de mudanças cada vez mais rápidas e maiores. Isos significa abrir mão da sensação de controle, de eu sei como vai ser. A gente cada vez consegue saber como vai ser para um horizonte maisa curto. Essa geração vai ter de lidar muito com isso.