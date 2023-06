Varejo da zona Sul gaúcha: desafios, concorrência e novas lojas

O varejo da zona Sul gaúcha experimenta retomada em alguns setores, como o de shopping centers, segmento que se descola do comércio de rua, maior concorrência em atacarejos, modelo que mais expande no Estado, e ainda desafios de novos potenciais de produtos que podem entrar na carteira de mercados a serem desenvolvidos. Representantes das atividades com atuação em Pelotas e Rio Grande acompanharam o primeiro encontro do Mapa Econômico do RS, promovido pelo Jornal do Comércio e que teve a largada na cidade. Mais detalhes estão na página 7 desta edição. O vice-presidente da Fecomércio-RS e secretário de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Pelotas, Gilmar Bazanella, vê potencial cada vez mais crescente de uma região com 1,2 milhão habitantes. "Ao prestigiar a região Sul na largada do Mapa Econômico, o JC reforça a importância que temos no Estado e o protagonismo que assumimos nos anos recentes", destaca Bazanella. O dirigente ressalta que há transformação desde o setor agrícola a novas energias, que estão alterando o mix de produtos para a ponta de comércio. "Como vamos nos posicionar para lidar com estes novos potenciais, que vão além do arroz?", provoca o secretário pelotense. Patrícia Silva, superintendente do Partage Shopping, de Rio Grande, opina que a iniciativa do JC chega em um momento em que o varejo começa a reagir. "Depois da pandemia, a gente está bem confiante, e o nosso shopping está em crescimento", observa Patricia. "Graças a Deus está voltando (sobre novas operações e fluxo)", anima-se a executiva, após o período marcado pela redução de movimento de clientes e mudanças no comportamento dos consumidores. Patrícia lembra que o comércio depende muito também do aquecimento de outros setores, como agro e indústria, que experimentam mais investimentos. "A economia gira muito mais e atraímos pessoas de fora que vêm conhecer a região", conecta a superintendente do Partage. Um dos players do ramo de supermercados do Estado e precursor do modelo que ganhou popularidade e lidera aportes das supermercadistas, o Treichel enfrenta a concorrência acelerada, com novos grupos que entraram no mesmo segmento, o de atacarejo, e também a condição de renda das famílias que testa a capacidade de compra. "Acompanhar o evento do JC é importante para entender o que está se passando com outros setores. O nosso vive uma concorrência cada vez maior, além de queda na renda, que faz as pessoas comprarem mais vezes e menos. O desafio é se manter neste mercado", observa o gerente geral da empresa, Emerson Gonçalves. A bandeira, 18ª do ranking da Agas, tem uma característica incomum: tem apenas uma loja, com 10 mil metros quadrados de área de vendas, aberta em 1999, e já esteve entre as 10 maiores do ranking. O grupo analisa eventual expansão, revela Gonçalves.

Pelotas atrai novas redes de máquinas agrícolas

O varejo de Pelotas ganha mais diversidade impulsionado pelo boom do agro. Exemplo disso são as novas operações de grandes concessionárias de máquinas agrícolas que estão se instalando na cidade. O grupo Alvorada, que atua com o portfólio da marca John Deere, abriu a segunda maior operação da rede e uma das maiores na América do Sul, diz Gilmar Bazanella, da pasta de Desenvolvimento. A unidade abriu mais de 60 empregos e foi instalada em área de 2,26 hectares, com mais de cinco mil metros quadrados de área construída. Segundo Bazanella, mais unidades ligadas ao setor estão com planos definidos de investimento no município, reforçando a diversificação do comércio e relação direta com o impacto do agronegócio. Outro grupo que já definiu a abertura de lojas tem origem em Santa Maria, diz o secretário. Para Bazanella, o movimento está conectado com a consolidação do setor de produção de grãos. No evento promovido pelo JC, o dirigente destacou que os aportes e potenciais de novos negócios indicam que a região tem possibilidade de alavancar de forma mais acelerada novos segmentos para o varejo.



Shopping de Rio Grande terá primeiro supermercado

Minuto Varejo - Partage Shopping - Rio Grande - tapume futura loja do Krolow - supermercados - de Pelotas

/PARTAGE SHOPPING/DIVULGAÇÃO/JC

O Shopping Partage, de Rio Grande, vai ganhar mais três operações nos próximos meses. São todas na área de alimentação, mas com diferentes perfis. Uma delas será uma loja do supermercado Krolow, de Pelotas, que será o primeiro do empreendimento. A rede já está em obras, com tapume no corredor que ja anuncia a chegada da marca. As outras duas unidades serão o Natu, de comida saudável, e o Federico Cuccina, de cozinha italiana, duas franquias de fora do Estado. O Partage tem cerca de 50 operações, de varejo a serviços, entre eles uma escola. Entre as redes, estão Americanas, Renner, C&A, Havaianas, Riachuelo, Centauro, O Boticário, Magazine Luiza, Casas Bahia e Kalunga.

No Ponto

minuto varejo - loja - renner - cafeteria Chocólatras - Memorial Livraria do Globo -Erico Verissimo - estátua - Porto Alegre

/PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC