Marca da Serra começa expansão por São Paulo

Fundada e com loja até agora na Serra gaúcha, a Nobs & Co decola para o mercado nacional com a abertura de uma franquia em um shopping de São Paulo. A marca voltada ao bem-estar já tem uma unidade em Caxias do Sul e investe em sistema inovador de franquias para chegar a 15 espaços com venda exclusiva de produtos até metade de 2024. Com previsão de abertura para agosto, a nova unidade será instalada no Shopping Pátio Paulista e está dentro do sistema de franquias com quatro verticais de receita criado pela empresa gaúcha. A Nobs & Co também está em processo de negociação para instalar uma franquia em Porto Alegre. A marca abriu há um mês o quiosque próprio no Shopping Villagio Caxias, que servirá como modelo para as outras unidades. No rol de produtos da empresa, estão sapatilhas, luvas e toucas de hidratação, além de chinelos slide, palmilhas e pantufas em lã natural. O método de franchising da marca aposta na obtenção de receita de diferentes maneiras. Assim, o primeiro ponto é que os franqueados terão o ponto de venda física exclusiva da marca.

Em segundo lugar, terá a oportunidade de ser um representante da Nobs & Co na região, podendo vender produtos personalizados para clientes. "O nosso franqueado também é nosso representante local por atacado. Hoje, a Nobs & Co vende em clínicas de dermatologia, de podologia e em toda a parte de autocuidado", explica Gustavo Susin, responsável pelo sistema de franquias da marca. A terceira estratégia é a venda em um ambiente digital exclusivo, através de perfis próprios nas redes sociais e do digital shopping. A saída dos produtos vendidos dessa maneira será da loja física, não do centro de distribuição da marca em Caxias. Além de tornar a entrega mais ágil, a marca busca se aproximar dos clientes e personalizar as vendas. A quarta ponta de receita será o lucro através do e-commerce da Nobs & Co."Caso seja vendido qualquer produto pelo e-commerce na cidade em que o franqueado está atuando, ele também é comissionado. Independente se a venda veio por um por um link do franqueado ou um link da própria franqueadora", explica Susin. A meta é chegar a 15 espaços até a metade de 2024. Com isso, a projeção é aumentar em 50% a receita da empresa no primeiro ano de franchising. (Reportagem Maria Welter)