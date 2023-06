Lojistas de Porto Alegre têm alta de 11% nas vendas do Dia dos Namorados

Lojistas de Porto Alegre tiveram um Dia dos Namorados mais quente em vendas este ano. O Sindilojas da Capital (SindilojasPOA) levantou com fatia do segmento que a terceira data promocional do ano teve alta de 11% na comercialização frente à mesma temporada de 2022, segundo dados repassados à coluna Minuto Varejo.

"O percentual de aumento dos lojistas que venderam mais no ano de 2023 ficou em 20%", indicou o Núcleo de Pesquisa da entidade. Já 35% venderam menos e 29% ficaram no mesmo nível do ano passado. O tíquete médio foi de R$ 245,00, acima do valor de R$ 211,12, indicado na pesquisa pré-data.

"A data não foi de vendas expressivas. A explicação pode ser a chegada tardia do frio", observou o presidente do SindilojasPOA, Arcione Piva, em nota. As temperaturas começaram a mudar justamente no fim de semana antes do dia 12. "Se a onda de frio que chegou à Capital atrasasse um pouco mais, as vendas seriam mais baixas", lembrou Piva.

O comportamento dos casais na hora de comprar também ajudou o varejo. Pela pesquisa, mais de 50% dos consumidores comprou o presente na semana antes da data ou no Dia dos Namorados. As lojas fizeram campanhas para vender mais, decorando vitrines (43%), promoções (30%) e ação em redes sociais (28%). As compras foram em loja física e digital em 53% das operações e ponto físico, em 47% dos negócios.

Segundo a sondagem, os presentes mais buscados foram do segmento de vestuário. Os preferidos foram casacos e jaquetas (36,7%), blusas (16,7%) e lingerie (13,3%). A escolha de vestuário impactou o tíquete, pois são artigos com maior valor, ainda mais para inverno. Cosméticos, perfumaria e produtos de higiene vieram na sequência, com perfume e hidratante corporal entre os mais requisitados.