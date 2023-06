Loja da Wine muda de endereço em Porto Alegre

A loja da Wine mudou de endereço em Porto Alegre. A nova unidade é a maior da marca, oferece cerca de 570 rótulos de vinho e está localizada a cinco quadras de distância da loja antiga, ainda no bairro Auxiliadora.

O novo endereço fica na Rua 24 de Outubro, número 1746. Segundo a marca, a decisão de permanecer no bairro é devido ao potencial da região. A nova unidade porto-alegrense da Wine, o maior clube de assinaturas de vinho do mundo e líder no ranking de importação do Brasil, se destaca por ser a maior da marca.

"O novo espaço segue nosso propósito de proporcionar experiências que gerem conhecimento sobre o mundo dos vinhos. Não medimos esforços para fazer jus à cultura regional dos gaúchos que vivem bastante a cultura do vinho e consumo da bebida. Eles têm um grande apreço por uvas potentes, como a Tannat e a Cabernet Sauvignon", afirma Cibele Siqueira, Sommelière da Wine, em nota enviada à coluna Minuto Varejo.

Para comemorar a nova casa, os clientes que comparecerem na Wine até esta quarta-feira (14) ganham de brinde uma garrafa do vinho Le Petit Cochonnet nas compras acima de R$ 399,00.

O local também conta com duas Enomatics, máquinas que permitem aos sócios do Clube Wine degustar as seleções do mês, e a Scan & Show, em que o cliente pode escanear o rótulo e obter mais informações de cada produto.

O consumidor também pode obter informações sobre os rótulos através de vídeos com dados exclusivos sobre a região em que cada vinho foi produzido e as características marcantes de sua respectiva vinícola.

A Wine possui outras 16 lojas espalhadas pelo Brasil, em diferentes cidades, como Natal, Fortaleza, Goiânia, Recife, Belo Horizonte, Curitiba, Vitória, São Paulo, Rio de Janeiro, Ribeirão Preto, Barueri e Campinas. O e-commerce da marca ainda entrega para mais de 5.500 municípios brasileiros.