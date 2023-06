Indicador aponta que quase 200 mil empresas gaúchas estão inadimplentes

O Rio Grande do Sul registrou quase 200 mil empresas inadimplentes em maio, segundo dados divulgados pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL-POA). O Indicador de Inadimplência da CDL-POA mostra 13,8% de empreendimentos com atraso de pagamentos e outros compromissos no Estado e 14,9% em Porto Alegre.

Esse foi o maior patamar, tanto no recorte estadual como no porto-alegrense, notado ao longo de 12 meses, quando começou a ser feita a série.

Já entre consumidores pessoa física, a entidade aponta uma estabilidade na inadimplência em maio, depois da escalada apresentada nos meses recentes.

No Estado, os débitos atingem 30,64% das pessoas acima de 18 anos, após baterem no teto de 30,8% em abril. Já em Porto Alegre, a taxa é de 33,65% também no mês passado, quase no mesmo nível do mês anterior.

Essa foi a primeira vez que a CDL-POA passou a divulgar o indicador abrangendo também empresas, situação que será informada mensalmente, a partir de agora.

Segundo a entidade, são 191.961 mil pessoas jurídicas com atrasos no Estado e 33.522 mil em Porto Alegre. O número absoluto é calculado com base no total informado pelo Mapa das Empresas do governo federal.

O indicador para pessoas jurídicas começou a ser medido em junho de 2022. Os dados são baseados em informações restritivas da Boa Vista (SCPC), birô de análise de crédito que atua com a CDL-POA.

A entidade apurou também que quase metade das empresas inadimplentes (48,7%) tem de cinco a 20 anos de existência. Já 74,5% delas faturaram até R$ 360 mil nos últimos 12 meses, indicando porte pequeno de negócios nesta condição.

Grande parte delas está nas categorias de vestuário e acessórios (14,9%), minimercado, mercearias e armazéns (9,8%) e restaurantes (7,8%). Além disso, um quarto das devedoras são inscritas na categoria de Microempreendedor Individual (MEI).

Para pessoas físicas, o estudo apontou ainda que houve uma leve queda de 0,13 ponto em todo o Estado e de 0,03 ponto na Capital.

"Apesar da retração, os índices estão no segundo maior nível de toda a série histórica (desde fevereiro de 2022). São 2,745 milhões de pessoas no Rio Grande do Sul e 392,4 mil na Capital nesta condição. Entre abril e maio de 2023, 11,6 mil gaúchos deixaram o grupo, sendo 350 porto-alegrenses", observa a entidade, em nota.