Moinhos Shopping sorteia viagem com tour por restaurantes estrelados pelo Michelin

O Moinhos Shopping, empreendimento do Grupo Zaffari, sorteia um tour pela alta gastronomia do Brasil no Dia dos Namorados. A campanha dá uma viagem para dois, com tudo pago, para conhecer o menu degustação de três restaurantes nacionais estrelados pelo guia gastronômico Michelin, em São Paulo: D.O.M., Evvai e Maní.

O restaurante D.O.M é reconhecido com duas estrelas Michelin e liderado pelo chef Alex Atala. O ousado menu busca resgatar sabores da cozinha brasileira através de um olhar único e contemporâneo, utilizando ingredientes como o açaí, o jambu e o tucupi, elaborados com referências da gastronomia amazônica e indígena.

Já o Evvai tem raízes na cozinha italiana, assim como o chef Luiz Filipe Souza, que está à frente do negócio. Com uma estrela Michelin, o menu apresenta pratos que fazem um intercâmbio cultural entre a Itália e o Brasil, remetendo aos imigrantes e traçando paralelos e conexões entre as tradições dos países.

Enquanto o Maní, da chef gaúcha Helena Rizzo e de Willem Vandeven, tem foco na gastronomia brasileira contemporânea e preza pela utilização de ingredientes orgânicos e de pequenos produtores. Reconhecido com uma estrela Michelin, o restaurante busca combinar técnicas gastronômicas refinadas com memórias afetivas.

Para participar da promoção, que começou no dia 29 de maio e segue até 12 de junho, a cada R$ 800,00 em compras realizadas no shopping, os clientes recebem um voucher para desfrutar de dois drinks no bar do lobby do Hotel Hilton Porto Alegre, além de garantir um número da sorte para concorrer ao sorteio da experiência gastronômica.