Marca de chocolate da Serra gaúcha lança vinho especial para Dia dos Namorados

A gaúcha Lugano, marca da Serra gaúcha conhecida pelos chocolates, lança um vinho especial para comemorar o Dia dos Namorados neste ano. Trata-se de uma edição limitada de vinho Pinot Noir feito em parceria com a marca Lídio Carraro, uma vinícola boutique de propriedade familiar que se dedica ao ramo da viticultura há mais de 5 gerações.

Foram produzidas duas mil unidades exclusivas para a data, que podem ser encontradas através do e-commerce e nas lojas físicas, presentes em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. O preço do Pinot Noir é de R$ 160,00.

Produzido pelo enólogo Giovanni Carraro, o rótulo apresenta uma cor rubi translúcida, característica do Pinot Noir. No olfato, remete à tipicidade e delicadeza desta casta,

com aroma elegante e complexo, frutas vermelhas maduras bem definidas como cereja, morango, framboesa, amora preta e notas florais de violetas e rosas, além de um toque de pimenta preta. A marca define o sabor como harmonioso, elegante, equilibrado, com taninos maduros que revelam um retrogosto frutado, persistente e levemente mineral.

O vinho foi elaborado a partir do corte de quatro vinificações de Pinot Noir de diferentes parcelas, colhidas de acordo com as características desejadas – de equilíbrio, acidez, frescor, plena maturação, corpo e volume de boca.