Depois de confirmar a abertura da primeira T Store em Porto Alegre, que será no BarraShoppingSul, a Tramontina informa que terá outra no mercado local, desta vez no Shopping Iguatemi. "Para contentar todo mundo, fizemos nos dois shoppings", diz o gerente geral da Tramontina Store, Evandro Costa. A operação do Iguatemi deve abrir em agosto No coemço de julho, estreia a do Barra. Além das duas gaúchas, outras três serão abertas em Belém, São José dos Campos e Rio de Janeiro. "Em função de crise do varejo e fechamento de lojas, surgiram boas oportunidades (em shopings)", explica Costa.