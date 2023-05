Shopping Total festeja 20 anos com bolo e fumaça laranja saindo de chaminé icônica

Um dos shopping centers de Porto Alegre com mais identidade de vinhança e diversidade de público, ao mesmpo tempo, faz festa nesta segunda-feira (29) para marcar os 20 anos. A programação do Total Shopping terá bolo e até fumaça laranja saindo da icônica chaminé da antiga cervejaria Brahma, que se transformou no empreendimento localizado próximo ao Centro da Capital, no bairro Floresta, no limite com o grande Quarto Distrito.

A direção avisa que a ação com o bolo será às 16h e é aberta à comunidade, aos lojistas e a quem trabalha em operações do Total. A fumaça poderá ser visualizada no mesmo horário.

"Queremos celebrar com os clientes e a vizinhança um pouco da nossa alegria por estes 20 anos", diz, em nota, a gerente comercial e de marketing do Total, Silvia Rachewsky.

A agenda de eventos em torno das duas décadas está no ar há semanas.

Muro ganhou pintura feira por artistas urbanos com 60 metros de extensão na Cristóvão Colombo. Foto: Total Shopping/Divulgação

Na parte do negócio, está em andamento a campanha Promoção Aniversário Total, com prêmios para consumidores do mall até julho. São R$ 168 mil em Totaletas, que é uma espécie de moeda do shopping. São vales-compra para serem utilizados exclusivamente nas lojas, explica o empreendimento. São previstos 93 sorteios.



A cada R$ 300,00 em compras (a nota fiscal pode ser cumulativa), o cliente troca por um cupom, deposita na urna e, todo dia, às 18h, tem sorteio de R$ 1 mil em Totaletas. "Mesmo cupons sorteados voltam à urna e continuam concorrendo até o fim da promoção", diz o Total.



Até os funcionários entraram na onda das Totaletas. Vendedores vão concorrer a R$ 200,00 diários em vales.

O muro em frente ao Total, pela avenida Cristóvão Colombo, ganhou pintura de 60 metros de extensão feita por seis artistas urbanos. Outra atração é a exposição fotográfica de painéis com imagens que contam a história dos prédios históricos do complexo do shopping.