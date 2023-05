FBV terá mais de 70 palestrantes, quatro vezes mais que na edição de 2022

10ª edição da Feira Brasileira do Varejo (FBV) terá um elenco de atrações para os eventos previstos no Centro de Eventos da Fiergs. Serão mais de 70 palestrantes e mais de 20 horas de conteúdo em oito palcos temáticos. A terá um elenco de atrações para os eventos previstos no Centro de Eventos da Fiergs. Serão mais de 70 palestrantes e mais de 20 horas de conteúdo em oito palcos temáticos. A feira vai de 24 a 26 de maio em Porto Alegre , com foco em apontar caminhos para o setor em meio a turbulências do momento.

O Sindilojas Porto Alegre, que promove a FBV, espera público de mais de 10 mil pessoas entre 24 e 26 de maio. Um dia antes, no dia 23, vai ter o Varejo Experience, com grupo de lojistas que vai percorrer seis marcas de comércio com inovações e soluções que servem de exemplo para o segmento gaúcho.

Estarão nomes como Luís Justo, CEO do Rock in Rio, Fabio Faccio, CEO da Renner, Ralf Germer, CEO da PagBrasil, Carmen Ferrão, superintendente geral Grupo Lins Ferrão (Gang e Pompéia), Otelmo Drebes, CEO da Lebes, e Julio Mottin Neto, CEO da Panvel, Débora Alcântara, cofundadora do Orna Group, Carlos Curioni, CEO da Elo7, Guilherme Almeida, CEO de e-commerce da Nivea, Laura Barros, diretora de Marketing da Wine, Tito Gusmão, CEO da Warren, Poliana Corrêa, consultora de Diversidade e Inclusão que atuou na Bergamotta Labs/Grendene, Flávio Steffens, sócio do Vakinha e Rafael Sbarai, head de Produto do Grupo Globo.

O palco Errando e Aprendendo terá talks rápidos para troca de experiências com empreendedores. Na área do Acelerando meu Negócio, ocorrerão atividades práticas para aplicar no dia a dia dos negócios.

Além dos palcos principais, haverá atividades gratuitas como o Jogo Rápido, Trocando Experiências, Inovando com Gigantes e Cara a Cara com foco na troca de experiências, mentorias, práticas para o dia a dia dos negócios e networking, explica a organização.

www.feirabrasileiradovarejo.com.br As inscrições para a FBVe ingressos para programação exclusiva podem ser adquiridos pelo. A visitação na feira é gratuita.

Confira a lista dos palestrantes na 10ª FBV:

Alexandre Annes: Médico Psiquiatra e Psicoterapeuta

Andrea Iorio: palestrante e escritor

Augusto Rocha: VP Sales & Marketing do Oto CRM

Beatriz Ramos: CEO LATAM da L - founders of loyalty

Caio de Santi: Sócio proprietário na 4Beer

Carlos Busch: Escritor e TEDx Speaker

Carlos Curioni: CEO do Elo7

Carmen Ferrão: Superintendente do Grupo Lins Ferrão

César Saudt: Vice-Presidente da Icatu Seguros

Cláudio Toigo: CEO do Grupo RBS

Cleber Paradela: CMO Juntos Energia

Dado Schneider: Doutor em Comunicação

Daniela Lompa Nunes: Fundadora da Purpous

Daniela Medeiros: Superintendente de Provimento de Saúde Unimed POA

Débora Alcântara: Cofundadora do ORNA Group

Dener Lippert: CEO e Fundador da V4 Company

Edmilson Varejão: CEO da Proffer

Edson Matsuo: Consultor de Criatividade e Inovação

Eduardo Tevah: Diretor da D&E Consultores

Elifas Gerhardt de Vargas: Especialista em Marketing Digital e Varejo

Fabi Soares: psicoterapeuta

Fabio Faccio: CEO da Renner

Flávio Petry: Sebrae Nacional

Flávio Steffens: Diretor de Relacionamento do Vakinha

Fred Alecrim: Cofundador da Credere

Frederico Tonietto: Head de Parcerias Estratégicas

Germano Bremm: Secretário Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade de Porto Alegre

Giovana Ulian: Diretora Executiva

Giovani de Zorzi: CEO da Moderniza Group

Greta Paz: CEO da Eyxo

Guilherme Almeida: Diretor de E-commerce da Nivea

Guilherme Massena: Cofundador da Dobra

Gustavo Schifino: Diretor de Novos Negócios da Linx Stone Co

João Espindola: Cofundador Todo InComm

João Ramos: Cofundador da BS Project

Júlia Tavares: Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Porto Alegre

Julio Mottin Neto: CEO do Grupo Panvel

Karine Flores: Economista e jornalista

Laura Barros: Diretora de Marketing da Wine

Leonardo Sodré: Head de Performance da BIUD

Luis Justo: CEO do Rock In Rio

Luis Rörig: Consultor Comercial

Luiz Carlos da Silva Pinto: Secretário de Inovação de Porto Alegre

Luiz Gustavo Pacete: Head de Conteúdo e Inovação

Manuela Bordasch: Fundadora do Steal the Look

Mariana Carvalho: Sócia e cofundadora da FFX

Marcus Staffen: Diretor de Finanças e Relações com Investidores do Banrisul

Mitti Mendonça: Artista visual, designer e produtora

Oscar Frank: Economista-chefe da CDL Porto Alegre

Otelmo Drebes: CEO da Lojas Lebes

Paula Beckenkamp: Beckenkamp Soluções Jurídicas

Paula Tebett: Especialista em Social Media

Peter Kronstrom: Head do CIFS Brasil

Poliana Correa: Consultora de Diversidade e Inclusão

Rafael Martins: CEO e cofundador do Share

Rafael Sbarai: Head de Produto do Grupo Globo

Ralf Germer: CEO e cofundador da PagBrasil

Renato Chaves: Growth Manager da Leroy Merlin

Rodrigo Fantinel: Secretário Municipal da Fazenda

Sandra Takata: Presidente do IMDV

Sandro Carvalho: Gerente Regional da Prosegur Cash Brasil

Simone Sancho Belong: Fundadora e CEO da Belong Be



Thiago Baisch: Co-Fundador da BizMindset

Thiago Pompermayer: Gerente de desenvolvimento de mercado dos Correios

Thiago Reis: CEO Growth Machine

Tiago Pessoa de Melo: CPO/CMO da Stone

Tinga: ex-jogador de futebol e empreendedor

Tito Gusmão: CEO da Warren

Vicente Perrone: Diretor do Escritório +4D, da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, e sócio do Complex, Mercado Paralelo e Zé Delivery

Wayner Carbonari: Cofundador do BS Project



Wendel Paz: Executivo sênior e especialista em negócios