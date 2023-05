Shopping de descontos amplia promoções para Dia das Mães

Um dos poucos shopping centers de desconto no Sul do Brasil ampliou a redução de preços para o Dia das Mães. As lojas do I Fashion Outlet Novo Hamburgo, que pertence ao grupo Iguatemi, montaram uma seleção de itens com valores promocionais, informa o empreendimento.

O I Fashion, que tem outra operação na mesma pegada em Florianópolis, atua com marcas mundiais, como Nike, Puma (aberta em fim de 2022) e Kipling. Além de usufruir de um ambiente agradável, confortável e seguro, os clientes podem aproveitar as ofertas para encontrar todas as opções de presente em um só lugar. Além do estacionamento ser gratuito e ter à disposição diversos restaurantes como o El Fuego, Mama Mia entre outros.

Na seleção, marcas estão dando descontos de até 50% e 60% em algumas das mais de 80 operações. Em 2022, o empreendimento ocupou 100% das áreas de varejo.

O I Fashion Outlet Novo Hamburgo completa 10 anos na área próxima à BR-116, na altura do km 236. É considerado o primeiro outlet premium, pelas marcas que estão no centr comercial, do Sul do País. O estacionamento, com 1,3 mil vagas (abertas e cobertas) é gratuito.

Shoppings apostam em sorteios e brindes para Dia das Mães:

BarraShoppingSul: compras de R$ 300,00 concorrem ao sorteio de três Jeep Commander. Até 22 de maio. compras de R$ 300,00 concorrem ao sorteio de três Jeep Commander. Até 22 de maio.

Iguatemi: compras de R$ 500,00 concorrem a um carro Mercedes GLB 200 Progressive 0km.Até 15 de maio. Clientes indicam instituição social para receber R$ 10 mil. compras de R$ 500,00 concorrem a um carro Mercedes GLB 200 Progressive 0km.Até 15 de maio. Clientes indicam instituição social para receber R$ 10 mil.

Moinhos Shopping: compras de R$ 800,00 concorrem ao sorteio de cinco dias, com acompanhante, em resort na Ilha de Saint Martin, no Caribe. Até 15 de maio.

Pop Center (Porto Alegre): compra acima de R$50,00 concorrem em sorteio de dois vales-compras de R$ 1 mil cada. Até dia 13 de maio. compra acima de R$50,00 concorrem em sorteio de dois vales-compras de R$ 1 mil cada. Até dia 13 de maio.

Porto Alegre Centerlar: compras de R$ 400,00 concorrem a duas noites no SPA Kurotel, em Gramado. Até 15 de maio.

Canoas Shopping: compras a partir de R$ 400,00 dão direito a um relicário com corrente folheado a ouro 18K. Até 14 de maio.

ParkShopping Canoas: compras de R$ 300,00 concorrem a um Citroen C3. Gasto de R$ 600,00 ganha brinde. Até 14 de maio.