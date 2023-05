>> Campanhas do Dia das Mães:

BarraShoppingSul: compras de R$ 300,00 concorrem ao sorteio de três Jeep Commander. Até 22 de maio.

Bourbon Shopping (Porto Alegre, Canoas, Novo Hamburgo, São Leopoldo e Caxias do Sul - San Pellegrino): compras de R$ 750,00 concorrem a quatro vales-compras de R$ 10 mil cada. Brinde pulseira Coliseu. Até 15 de maio.

Porto Alegre Centerlar: compras de R$ 400,00 concorrem a duas noites no SPA Kurotel, em Gramado. Até 15 de maio.

Iguatemi: compras de R$ 500,00 concorrem a um carro Mercedes GLB 200 Progressive 0km. Até 15 de maio. Clientes indicam instituição social para receber R$ 10 mil.

Moinhos Shopping: compras de R$ 800,00 concorrem ao sorteio de cinco dias, com acompanhante, em resort na Ilha de Saint Martin, no Caribe. Até 15 de maio.

ParkShopping Canoas: compras de R$ 300,00 concorrem a um Citroen C3. Gasto de R$ 600,00 ganha brinde. Até 14 de maio.

>> A Killing terá o CEO do Rock in Rio, Luis Justo, como atração da convenção de vendas, dia 23 e aberta ao público. Ingressos pelo site teatrofeevale.com.br. Entrada será de dois quilos de alimentos.

>> A OIW se mantém há três anos no topo do ranking brasileiro como a empresa que mais investe na importação de fibra óptica. Em 2022, vendeu mais de 850 mil km de cabos do tipo. Para 2023, a projeção é de um incremento de 15% a 20% nas vendas. A empresa tem matriz em Taquari (RS), centros de distribuição em SC, MG, MT, BA, CE e escritório comercial em São Paulo e Porto Alegre, e atua há duas décadas no mercado nacional de telecomunicações.

>> Depois do 4º Distrito, agora a ABF Developments se volta para a região mais cobiçada por construtores. A incorporadora lançou o Alfa Residences, de alto luxo e estrutura de serviços. O empreendimento vai ter pet place, welcoming yard, game station, coworking, lounge gourmet, open air rooftop, parrilla & bar, piscina, vending machines, bike share, ambientes instagramáveis, grab'n go e academia. Imagens do projeto, perfil das unidades e outros empreendimentos da ABF estão na coluna digital.