'Retomada é real e dá para ver', diz gestora do.Praia de Belas

"O terno e a gravata voltaram", diz, com sorriso no rosto, a gerente geral do Praia de Belas Shopping, a cearense Ana Brito, que assumiu o posto há 15 meses em meio ao desafio da retomada pós-pandemia. Números recentes do balanço do empreendimento, que pertence ao grupo Iguatemi, dono do Iguatemi Porto Alegre e I Fashion Outlet Novo Hamburgo, no Estado, lastreiam o humor da gestora e da equipe. "A gente vê nitidamente nos corredores do shopping e os números comprovam", reforça a executiva. Os dados recentes do primeiro trimestre mostraram alta em vendas, "crescendo dois dígitos, diz a executiva, além de mais fluxo de pessoas. O movimento de carros no estacionamento aumentou 27% frente ao mesmo trimestre de 2022.

O Praia despertou atenção e até preocupação de frequentadores, desde 2022, por fechamentos de operações nacionais. As mais recentes, como Tok&Stok e Saraiva, quase vizinhas no segundo piso. Ana lembra ainda que o cenário macroeconômico dos grandes varejistas também pesou para as saídas recentes. A Tok&Stok está fechando unidades em diversos estados, em um processo de reestruturação para reduzir tamanho e enfrentar uma crise financeira. Mas a gerente geral tem resposta clara para a situação: "Alguns são movimentos estratégicos para dar espaço a grandes projetos", adianta a gerente geral. "A gente tem determinadas lojas em algumas áreas que estão mapeadas que a gente deseja para outro grande projeto. Isso está acontecendo conforme o planejado", completa ela, sem dar pistas sobre o que vem por aí. "É um projeto de varejo bem bacana e agregador para o shopping e aderente com o nosso público", amplia ela, que diz que há uma negociação em andamento que "está evoluindo". Será uma operação de varejo, confirma. "Vai ser toda a área e vai ser bem legal", reforça, sem dar prazo de quando o novo projeto entra em cena. Também a área Tem algumas coisas no forno e tem composição que vai ficar coerente com mix atual. Tem assinatura próximas e mais duas evoluindo bem.

Em 2022, a executiva foram 24 assinaturas e 12 inaugurações, além de eventos, alguns que bateram recorde de bilheteria na companhia. Ana lembra que o Praia de Belas sempre teve muita conexão com o entorno, com prédios públicos, muitos do Judiciário. "Categorias profissionais que fizeram home-office e demoraram a voltar. A mais recente conquista, da cafeteria Starbucks, que vai ocupar área que foi por 18 anos do Press Café (grupo Press) e que se retirou no fim de 2022. A coluna já tinha dado a pista que a cafeteria norte-americana desembarcaria no local. "O fluxo voltou e estamos muitos felizes com a chegada do Starbucks. Foi uma vitória", comenta a jovem executiva, que espera que o novo ocupantes estreie até em breve, possivelmente até julho, sem cravar data. Ainda não há obra no espaço, mas tótens em todos os pontos de fluxo do Praia comunicam a aquisição. Nas estreias recentes, tem uma de serviço, a Restora, marca porto-alegrense, e vai abrir a Cheirin Bão, outra cafeteria. "A Nike deve antecipar a abertura", revela Ana, como outro trunfo na retomada. Há mais áreas com grandes tapumes, que ainda gera desconforto para frequentadores pelo impacto da ausência de operações, como onde ficam os restaurantes Madero e Pecorino. Tem algumas coisas no forno e tem composição que vai ficar coerente com mix atual. Tem assinatura próximas e mais duas evoluindo bem.

"Tem muita coisa boa para acontecer. Conhece o sentimento que a área pode trazer, mas está dentro do planejamento. Tem algumas coisas no forno, com composição que vai ficar coerente com o mix atual. Temos assinaturas próximas e mais duas evoluindo bem", garante Ana, com um recado para tranquilizar preocupações. Ana desconversa quando o assunto é um projeto que chegou a ser anunciado nos 30 anos do Praia, em outubro de 2021. A atual CEO do grupo Iguatemi falou, à coluna, que seriam instalados equipamentos e um conceito de rooftop para estreitar a relação com a orla. Tudo indica que o plano foi deixado de lado. Na conexão coma orla, o shopping vai instalar um passeio no Parque Marinha do Brasil, segundo Ana, parte de compensação ao município, para uso do público, com area de lazer, incluindo pets, e descanso.