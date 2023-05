Novo restaurante do Farol Santander abre oficialmente com operador paulista

Um tradicional restaurante que fica em um lugar incomum e em um dos símbolos do patrimônio histórico de Porto Alegre abre oficialmente nesta quinta-feira (4) já com novo operador e, desta vez, de fora, que traz experiência em empreendimentos de ponta situados na capital paulista.

O Moeda, localizado no subsolo do Farol Santander e onde foi o cofre dos antigos bancos da Província, Nacional do Comércio, Sulbrasileiro e Meridional, que operaram no local hoje do grupo bancário espanhol, já ganhou novo cardápio e ambiente sob a direção agora do do Grupo da Cidade, que dirige o Boteco do 28, no Farol Santander São Paulo, a Galeria do Rock Bar e o Mundo Pão do Olivier.

O chef Deivid Marques, que já assina o cardápio das três unidades paulistanas, elaborou o menu do Moeda, que voltou à cena depois de operar no passado do centro cultural. A casa abriu, mas em ritmo mais restrito, o chamado soft opening, no fim de abril. Ao lado, tem a cafeteria Kofre.

"O Moeda será a primeira operação do grupo em Porto Alegre. A concepção e a curadoria criativa é assinada por Xarão, jornalista e produtor gaúcho com experiência na área de relacionamento, assessoria de imprensa e consultoria para marcas de gastronomia", diz o grupo, em nota.

Um dos focos é turbinar a condição da localização, dentro de um centro cultural, que "já conta com uma importante movimentação". "O Moeda contará com um projeto para fomentar a cena artística local", acrescenta o novo gestor.

"A ideia consiste em mostras periódicas, em parceria com galerias e curadores culturais da cidade, que apresentam artistas gaúchos. As obras poderão ser adquiridas pelos clientes", adianta o grupo, sobre uma das ações que entrará no cardápio da casa.

O Moeda, situado na rua Sete de Setembro, 1028, funciona terças e quartas das 11h30min às 15h, quintas, sextas e sábados, das 11h30min até às 15h e das 19h às 0h30min, e domingos das 11h30min até às 18h.