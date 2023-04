Nova casa de coquetéis do Moinhos de Vento abre em maio

A nova casa de coquetéis do bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre, tem data para abertura. A La Plaza Cócteles, dos irmãos Luciano e Marlon Sauer, abre em formato soft opening no dia 9 de maio, uma terça-feira, das 19h às 23h.

Minuto Varejo já havia noticiado que a dupla responsável pelo POA Café Armazém e pelo Bier Keller estava se preparando para investir em um novo negócio. O novo nome tem relação com o local em que a casa se localiza: a Praça Dr. Maurício Cardoso, número 49.

O local tem uma cartela de drinques feita de maneira colaborativa entre os mixologistas Rafael Câmara, Leo Tonetto, Gabriela Madera e Bruna Machado. Cada profissional irá criar cinco bebidas, que passarão por uma seleção antes de compor a cartela final de coquetéis autorais da casa.

"Nesse primeiro momento, a gente vai ter um cardápio introdutório, para trazer uma experiência com o cliente com a casa e, a partir desse cardápio, a gente vai selecionar os melhores de acordo com uma semana de operação vendo sugestões e ideias dos clientes", explica Câmara.

Uma das apostas da nova casa de coquetéis são as bebidas artesanais. Foto: Ana Terra Firmino/JC

No fim do processo, serão escolhidos oito coquetéis alcoólicos e quatro não alcoólicos para serem os coquetéis autorais do cardápio, além das bebidas clássicas. "Se é clássico, ele pode ser replicado em qualquer lugar, porque geralmente ele é feito a partir de garrafas, não de produções artesanais", diz o mixologista.

O conceito de bar aberto, em que são visíveis os rótulos das bebidas, serve justamente para que o cliente possa ver quais são as opções e ajudar na escolha do que irá beber.

A ideia de coquetelaria que o empreendimento traz tem uma pegada da cultura latina e espanhola, com referências da Argentina, Chile e Peru. "O nome Cócteles já traz essa ideia do espanhol justamente para lembrar que é uma casa de coquetel, podíamos chamar de drinqueria, de bar, mas é La Plaza Cócteles, também nessa pegada do espanhol para associar", comenta Câmara.

Outra aposta da casa é trazer bebidas artesanais, como explica Marlon Sauer. "É de uma indústria mais artesanal, mais pequena, familiar; tem uma bebida que o próprio produtor veio me entregar, então tem uma pegada muito artesanal", explica o sócio.