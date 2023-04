CEO do Rock in Rio e mais atrações são confirmadas para 10ª Feira Brasileira do Varejo

A menos de um mês para a 10ª edição da Feira Brasileira do Varejo (FBV), a organização confirma um elenco de atrações para os principais eventos previstos no Centro de Eventos da Fiergs. Entre os nomes, estão o do CEO do Rock in Rio, Luis Justo. Outros painelistas do palco que vai apresentar cases nacionais e de marcas globais são de segmentos como moda, beleza, e-commerce e financeiro.

O Sindilojas Porto Alegre, que promove a FBV, espera público de mais de 10 mil pessoas entre 24 e 26 de maio. Um dia antes, no dia 23, vai ter o Varejo Experience, com grupo de lojistas que vai percorrer seis marcas de comércio com inovações e soluções que servem de exemplo para o segmento gaúcho.

Na Fiergs, serão mais de 40 palestrantes e mais de 20 horas de conteúdo. O palco Grandes Resultados vai reunir nomes de referência do setor.

Além de Justo, outros participantes esperados incluem Débora Alcântara, cofundadora do Orna Group, Carlos Curioni, CEO da Elo7, Carmen Ferrão, superintendente do Grupo Lins Ferrão (Lojas Pompéia e Gang), Guilherme Almeida, CEO de e-commerce da Nivea, Laura Barros, diretora de Marketing da Wine, Tito Gusmão, CEO da Warren, Poliana Corrêa, consultora de Diversidade e Inclusão que atuou na Bergamotta Labs/Grendene, Flávio Steffens, sócio do Vakinha e Rafael Sbarai, head de Produto do Grupo Globo.

O palco Errando e Aprendendo terá talks rápidos para troca de experiências com empreendedores. Na área do Acelerando meu Negócio, ocorrerão atividades práticas para aplicar no dia a dia dos negócios.

Além dos palcos principais, haverá atividades gratuitas como o Jogo Rápido, Trocando Experiências, Inovando com Gigantes e Cara a Cara com foco na troca de experiências, mentorias, práticas para o dia a dia dos negócios e networking, explica a organização.

www.feirabrasileiradovarejo.com.br As inscrições para a FBVe ingressos para programação exclusiva podem ser adquiridos pelo. A visitação na feira é gratuita.

"Esta edição da FBV foi inspirada nas novidades e tendências mundiais, mas adequadas ao jeito do brasileiro de trabalhar o varejo. Temos ativos só nossos que poderiam ser exportados para o mundo", destaca o presidente do SindilojasPOA, Arcione Piva, em nota. O foco da nova edição é o "jeito brasileiro de fazer varejo".

"Queremos apresentar a nossa habilidade em solucionar problemas e humanizar a relação com o público e conectar a tecnologia com o que o brasileiro tem de melhor: criatividade, calor e afeto para aproximar as pessoas”, completa Piva.