Varejo e atuação com comunidades é pauta do Café com Lojistas

Tema cada vez mais presente no dia a dia do varejo, principalmente na definição de estratégias para marcas se ligarem a potenciais consumidores, a ação com comunidades estará em pauta no próximo Café com Lojistas, encontro tradicional liderado pelo Sindilojas de Porto Alegre.

A edição de 3 de maio terá Rafael Martins, CEO e cofundador da Share, empresa de educação para o mercado de comunicação no Brasil. Segundo a entidade, Martins vai falar sobre a relevância das comunidades, detahando como é a atuação do Clube Share, com mais de 5 mil alunos ativos em diversos lugares do mundo.

"Será um bate-papo para compartilhar dicas de como criar, nutrir e crescer a sua própria comunidade de contatos, o core business do empresário", destaca o SindilojasPOA.

A ideia é que o Café também amplie conexões entre os participantes. O evento começa às 18h30min no Co.nectar Hub, localizado na rua dos Andradas, 1234, 15º andar. Associados da entidade podem se inscrever gratuitamente. O público em geral paga R$ 50,00.