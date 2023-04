Live esclarece isenção de tributos para supermercados que será julgada no STJ

Julgamento previsto para o Superior Tribunal de Justiça (STJ) esta semana pode mudar a cobrança de dois tributos federais no setor de supermercados. Trata-se da incidência de Imposto sobre Renda de Pessoa Jurídica (IRPF) e Contribuição Social sobre o Lucro Liquido (CSLL) sobre a base de cálculo de produtos com incentivos de ICMS, como itens da cesta básica.

Para tirar dúvidas e ainda esclarecer sobre o que as empresas podem fazer diante desse julgamento, o advogado tributarista especialista no setor supermercadista e membro do Comitê Tributário da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas) e consultor do Comitê Tributário da Associação Paulista de Supermercados (Apas) Rafael Mattos, do escritório Adv Mattos, estará em live na noite desta segunda-feira (24).

A transmissão começa às 21h pelos perfis do escritório no Instagram ( @rafael.advmattos e @advmattos ) ou pelo Facebook ( facebook.com/escritorioadvmattos ). Participa da sessão o presidente do Sindicato do Comércio Varejista da Baixada Santista (SP), Omar Abdul Assaf.

O julgamento no STJ é esperado para esta quarta-feira (26).



Um detalhe que vem sendo alertado pelo advogado é que as empresas terão de ingressar com ações reivindicando a isenção antes da decisão do tribunal.

"Vamos tirar todas as dúvidas e explicar como essa decisão poderá impactar positivamente o setor supermercadista, a economia de modo geral e, também, o consumidor final", adianta Mattos.