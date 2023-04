Entidades lojistas de Porto Alegre alertam para falso sorteio de 1º de Maio

O Sindilojas Porto Alegre e a CDL Porto Alegre (CDL-POA) divulgaram nota de alerta sobre um golpe envolvendo suposta campanha das duas entidades para o Dia do Trabalhador, em 1º de maio.



Segundo postagem conjunta, as entidades tomaram conhecimento de uma falsa promoção citando SindilojasPOA e CDL-POA.



"Nem Sindilojas Porto Alegre nem CDL Porto Alegre estão realizando qualquer ação promocional ou sorteio, seja com lojas localizadas em shoppings ou rua", advertem, em nota.



"Orientamos para que lojistas e consumidores não forneçam seus dados e nem mesmo preencham formulários de participação em ações do gênero, pois esta ação não tem qualquer relação com o Sindilojas POA e a CDL", reforçam.



As entidades fizeram registro da falsa campanha na Polícia. Pelo formato do material, são pedidos dados do estabelecimento e responsável, além de informações pessoais. A suspeita é que os autores querem coletar dados.