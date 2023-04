Canoas Shopping tem atrações especiais durante feriadão

O feriadão desta semana, que tem o Dia de Tiradentes na sexta-feira (21), terá atrações especiais no Canoas Shopping para toda a família. Entre os atrativos, está um Circuito Kids, com piscina de bolinhas, escorregadores e brinquedos infláveis para crianças de até 12 anos de idade.

O circuito acontece das 12h às 21h na sexta-feira e no domingo (23), e das 10h às 22h no sábado (22). O valor dos ingressos varia de acordo com o tempo que a criança permanece no brinquedo.

Outra opção é a Oficina Fazendo Arte, das 14h às 20h, no sábado e no domingo, onde as crianças poderão aprender a fazer slime. A atividade é gratuita e ocorre na Loja A32, ao lado da Central de Relacionamento.

Uma possibilidade para toda a família é o cinema com o filme Super Mário Bros. Opções em cartaz apenas para os adultos são Desejo Proibido, Dungeons & Dragons - Honra Entre Rebeldes, Belo Desastre, John Wick 4: Baba Yaga e O Exorcista do Papa. Os ingressos do Cinemark no shopping durante o feriado e o fim de semana custam R$ 31,00 para filmes 2D e R$ 38,00 em filmes 3D.

As lojas funcionam das 14h às 20h na sexta e no domingo, enquanto o Shopping estará aberto das 11h30min às 22h. No sábado, o horário de funcionamento será das 10h às 22h.