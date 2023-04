Feira focada em artesãos deve atrair mais de 10 mil pessoas em maio em Porto Alegre

Os artesãos e entusiastas de trabalhos manuais poderão se reunir em Porto Alegre para a maior feira da região sul voltada para esse público: a Artesanal Sul. O evento acontece os pavilhões do Centro de Eventos FIERGS nos dias 9, 10, 11 e 12 de maio e deve atrair de 10 a 12 mil visitantes, segundo expectativa da organização da feira.

Parte dos visitantes chegará à Capital gaúcha em cerca de 40 caravanas já organizadas por prefeituras e entidades como o Sebrae para trazer públicos do litoral, da serra e do interior do Estado.

Na sua décima edição realizada em Porto Alegre, a mostra reunirá mais de 60 expositores que englobam indústria e comércio. As fábricas, ateliês e artesãos que irão participar da mostra vêm de diferentes cidades do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, os estados em que se concentra o maior volume de fornecedores ligados ao artesanato no Brasil.

Além da oferta de insumos para lojistas e público geral, a feira atua na capacitação de novos empreendedores, com a oferta de cursos pagos e gratuitos ministrados por renomados artesãos e por marcas participantes do evento. Uma delas é a paulista Círculo, uma das maiores indústrias têxteis do país.

O evento também busca servir como forma de inspirar os artesãos por meio de exposições criativas. Neste ano, quatro exposições serão realizadas em Porto Alegre.

Feira deve contar com cerca de 1,1 mil prestadores de serviços. Foto: Erich Sacco/Artesanal Sul/Divulgação/JC

Outro foco da Artesanal Sul é o incentivo ao empreendedorismo feminino. Segundo a organização do evento, 70% do público participante é composto por mulheres, então o evento procura incentivar a conexão entre as artesãs e amantes do artesanato.

"A pandemia transformou o universo do artesanato, mudando comportamentos e a faixa etária de quem faz. Se engana quem pensa que artesanato é coisa de vovó ou somente um hobby. Há novos públicos, e a feira mostra que é possível viver financeiramente dessas atividades e ter sucesso nesse setor", destaca Rita Mazzotti, diretora da WR São Paulo, empresa que organiza a Artesanal Sul, em nota enviada ao Minuto Varejo.

Além de movimentar a área de economia criativa, a feira gera empregos e investimentos na região. A WR São Paulo afirma que conta com cerca de 1,1 mil prestadores de serviços, entre professores, montadores, seguranças, carregadores, funcionários de limpeza e profissionais de áreas como viagem, hotelaria, móveis e decoração.

Os ingressos poderão ser adquiridos durante o evento, somente no local, com preços de R$ 10,00 a R$ 20,00.