BIG do BarraShoppingSul fecha um dia preparando transformação para Carrefour

Mauro Belo Schneider e Patrícia Comunello

Atualizada às 9h de 13/04/2023 - Frequentadores do BarraShoppingSul, na Zona Sul de Porto Alegre, foram surpreendidos com o hipermercado BIG, hoje do Carrefour, maior varejista brasileira, fechado nessa quarta-feira (12). A medida prepara a transformação para Carrefour. A loja reabriu nesta quinta-feira (13), ainda com a identidade de BIG, informa o BarraShoppingSul.

coluna Minuto Varejo tinha tinha informado em janeiro que a loja viraria Carrefour . O Minuto Varejo está em contato com o Carrefour para saber mais detalhes da mudança e quando vai ocorrer.

Novo Hamburgo, a bandeira do ex-BIG fechou nessa quarta também para virar o layout para a marca francesa. Outras unidades estão passando pela transformação, incluindo os atacarejos, que Em, a bandeira do ex-BIG fechou nessa quarta também para virar o layout para a marca francesa. Outras unidades estão passando pela transformação, incluindo os atacarejos, que passam de Maxxi Atacado para Atacadão

A medida no shopping da Zona Sul chamou a atenção da clientela, que ficou desapontada ao ir ao local com a intenção de fazer compras e não sabia que a unidade não ia funcionar.

A loja deve ter ainda uma área com a operação do Sam's Club, o clube de compras comprado no pacote do negócio com o ex-BIG.

Outra novidade na operação de lojas do ex-BIG é que o Maxxi Atacado de Viamão, fechado desde setembro de 2022 e que tinha sido negociado com a rede gaúcha Asun, vai ter outro destino.

O Asun não vai assumir porque o dono do imóvel não liberou o prédio . No prazo do contrato com o Carrefour, a rede informou que não ficaria com a loja.

grupo Pereira, dono da bandeira O grupo francês informou que tem outro comprador, que é analisado pelo Cade. O, dono da bandeira Fort Atacadista, deve ficar com o ponto

