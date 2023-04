Praia de Belas Shopping tem opções de presentes e ceia para Páscoa

A Páscoa no Praia de Belas terá opções para presentear e aproveitar a data ao lado de família e amigos. No domingo (9), alguns restaurantes estarão abertos para a ceia, além das opções de chocolates com promoções.

As refeições poderão ser feitas na Petiskeira, Galeto Mamma Mia, Pecorino Bar & Trattoria, Madero e Outback, que estarão com opções especiais para o almoço de Páscoa.

Já os descontos em chocolate são na Chocólatras, com ovos de páscoa, ovos recheados, kids e caixinhas recheadas de chocolates para crianças, e na Dulce de Leche, com uma edição limitada de ovos de páscoa feitos 100% de doce de leite argentino.

Outras opções para presentear - a si mesmo ou aos outros - são Kopenhagen, Cacau Show, Lindt e Florybal, com diferentes opções de sabores e formatos de chocolates.

Já a loja de brinquedos Superlegal oferece uma caça ao tesouro especial na Páscoa. Nas compras acima de R$ 199,00, as crianças de até 12 anos podem caçar um selo secreto escondido pela loja. Ao encontrá-lo, o cliente ganha um ovo de chocolate.

Teatro

Para a parte de entretenimento, o espetáculo fica por conta do Grupo Trupi di Trapu, que apresenta Uma doce confusão, dentro do projeto Domingo é Dia de Teatro. A história mostra um jovem coelhinho que tem o sonho de ser um grande cozinheiro chocolateiro, como seus ancestrais.

O espetáculo acontece a partir das 16h e, excepcionalmente neste domingo, com apresentação também às 14h. Uma uma oficina de pinturas em frente ao local também diverte a criançada, das 11h às 18h.

Iguatemi Collections

As compras feita no Praia de Belas também podem ser usadas para garantir pontos e participar da 2ª edição do Iguatemi Collections. A estratégia de engajamento e fidelização de clientes do programa Iguatemi One oferece a possibilidade de transformar as compras em pins que podem ser usados para resgatar itens exclusivos das marcas europeias Kuhn Rikon (Suíça) e da Nachtmann (divisão Lifestyle da alemã Riedel). Neste fim de semana, operações com vendas de chocolate terão pins em dobro.