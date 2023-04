Multiespaço de economia criativa integra trabalho, eventos e arte em Porto Alegre

Na Avenida Cristóvão Colombo, 100, no bairro Independência, em Porto Alegre, fica um casarão cinza, mas cheio de cor por dentro. A construção abriga o CC100, um multiespaço que reúne ambientes para trabalho, eventos e arte, e que faz parte do Distrito Criativo, um dos projetos precursores no âmbito da economia criativa no Rio Grande do Sul e que recebeu, em janeiro, prêmio nacional inédito no segmento.

O fundador do Distrito C, o empresário Jorge Piqué, explica que existem espaços que reúnem diferentes atividades de Economia Criativa em um só local, como é o caso do CC100. "É um local dentro do território criativo que possui um espaço criativo onde diferentes profissionais trabalham", resume.

A reforma do local aconteceu entre os anos de 2012 e 2014, e envolveu o investimento de R$ 1,5 milhão na época, fora a aquisição do imóvel. Um dos idealizadores do espaço, Auber Césaro, conta que recebeu um molho com cerca de 100 chaves ao adquirir o prédio, e saiu desbravando as possibilidades do interior.

"O prédio passou por um processo de reforma muito particular, usando referências de uma viagem que eu tinha feito um ano antes para Nova York, onde entrei em prédios que têm fachada histórica mantida e a parte interna é praticamente uma nova estrutura. Foi o que a gente fez aqui", recorda Césaro.

A mudança contou com uma transformação completa na estrutura interna, criando um ambiente amplo. O CC100 - cujo nome vem da própria localização ( CC de Cristóvão Colombo, e 100 do número do imóvel) - foi inaugurado em fevereiro de 2014, com o objetivo de reunir em um único local empresas de diferentes segmentos da economia criativa.

A arte também foi um ponto valorizado na reforma, com a instalação de um mural de grafites em uma passagem entre as avenidas Cristóvão Colombo e Alberto Bins (foto abaixo).

Hoje, o prédio tem para locação um mini condomínio com salas privativas para empresas com dois a seis funcionários, em média, espaço para eventos, salas de reuniões com aluguel por hora e um estúdio com completo equipamento de fotografia e vídeo. Uma das empresas que faz o CC100 de casa é a agência de design gráfico e comunicação Clemente Design, que está no espaço desde a inauguração em 2014. "Trouxe a empresa para cá principalmente com essa proposta de me conectar também com outras empresas que complementassem o meu trabalho e o que a gente faz", afirma o proprietário, Mário Melo.