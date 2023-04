Canoas Shopping tem atividades e oficinas de Páscoa para crianças no feriadão

As crianças poderão aproveitar o feriadão de Páscoa de um jeito doce como a data pede no Canoas Shopping. O empreendimento irá oferecer oficinas de Páscoa das 15h às 19h, além de atividades com balões e trabalhos manuais que serão conduzidos por monitores. O coelhinho irá visitar os pequenos durante as ações.

As oficinas têm vagas limitadas, que são preenchidas por ordem de chegada para colocar o nome na lista para participação.

As atividades são abertas ao público e acontecem no primeiro piso do Canoas Shopping, ao lado da Central de Relacionamento.

Para quem busca garantir os chocolates de última hora, o shopping segue com a feira de chocolates da Chocolataria Gramado.

As lojas estarão abertas sexta-feira (7) e no domingo (9) das das 14h às 20h; já no sábado (8), funcionam das 10h às 22h.