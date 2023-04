Comércio de Gravataí pode abrir nos feriados de Sexta-Feira Santa e Tiradentes

Os lojistas de Gravataí poderão abrir seus comércios nos feriados de Sexta-Feira Santa (7) e de Tiradentes (21). A abertura pode ser feita por conta de acordo entre o Sindilojas Gravataí e o Sindicato dos Empregados do Comércio (Sindec), as duas entidades responsáveis por definir as regras para a abertura em feriados.

Para cada feriado, existe uma regra específica a ser cumprida quanto à abertura do comércio. Caso contrário, o empresário poderá ser multado.

Neste sentido, as entidades que representam o comércio e os empregados da cidade definiram que os empregadores poderão, a partir de 1º de março de 2023, abrir as portas com a utilização da mão de obra dos empregados em todos os feriados federais, estaduais e municipais.

As exceções são os feriados de 1º de maio de 2023 (Dia do Trabalhador), 25 de dezembro de 2023 (Natal) e 1º de janeiro de 2024 (Dia Mundial da Paz).