Grupo Press lança loja de venda autônoma

Um dos maiores grupos de gastronomia de Porto Alegre escolheu o palco do South Summit Brazil 2023 para estrear seu novo formato de venda de comidinhas e cafés, negócio que foi antecipado pela coluna. O Grupo Press começou a operar a Press to Go, uma vending machine, literalmente uma maquina de venda, que aposta na autonomia na hora de consumir e ainda com oferta de itens frescos, sempre elaborados no dia. O cardápio vai de lanches, saladinhas a doces da confeitaria do Press, além de cafés, para levar e comer em casa, na rua ou no trabalho. "O Press to Go é a loja autônoma do Press, e o diferencial em relação a outras unidades de venda automática: vai ter comida fresca todo dia", avisa a CEO do grupo, Carla Tellini, que concebeu o modelo e buscou fornecedor da máquina na Espanha para atender a toda a funcionalidade que ela projetou.

O grupo quer instalar unidades da Press to Go em hospitais, universidades, aeroporto e até condomínios. O foco é ambiente com alto fluxo de pessoas, segundo Carla. Até o fim de 2023, a meta é ter pelo menos 10 máquinas instaladas. Já há conversas com Pucrs, Unisinos, Hospital Moinhos de Vento e Aeroporto Salgado Filho, revela a CEO.

A estreia no South Summit Brazil não foi por acaso. Palco de novidades em tecnologia e soluções, o evento foi considerado ideal para mostrar as funcionalidades e testar o uso do Press to Go. O conceito e a busca do veículo para montar a loja foram resultado de estudos e desenvolvimento que começaram antes mesmo da pandemia, que só acelerou a busca pelo formato. "A gente fez bastante pesquisa para entender e encontrar um conjunto e tecnologia que atendessem e pudessem agregar o café também", conta a ela. O fornecedor do equipamento é espanhol, que montou a estrutura física e funcionalidade seguindo a concepção projetada por Carla e sua equipe.