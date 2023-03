Grupo Press estreia Press to Go no South Summit Brazil

Grupo Press começou a operar a Press to Go, uma vending machine, literalmente uma maquina de venda, que aposta na autonomia na hora de consumir e ainda com oferta de itens frescos. Um dos maiores grupos de gastronomia de Porto Alegre escolheu o palco do South Summit Brazil para estrear seu novo formato de venda de comidinhas e cafés, negócio que foi antecipado pela coluna Minuto Varejo . Ocomeçou a operar a, uma vending machine, literalmente uma maquina de venda, que aposta na autonomia na hora de consumir e ainda com oferta de itens frescos.

O cardápio vai de lanches, massas a doces da marca, incluindo cafés da marca, para levar e comer em casa, na rua ou no trabalho.

"O Press to Go é a loja autônoma do Press, e o diferencial em relação a outras unidades de venda automática: vai ter comida fresca todo dia", avisa a CEO do grupo, Carla Tellini, que concebeu o modelo e buscou fornecedor da máquina na Espanha para atender a toda a funcionalidade que ela projetou.

O grupo quer instalar unidades da Press to Go em hospitais, universidades, aeroporto e até condomínios. O foco é ambiente com alto fluxo de pessoas, segundo Carla. Até o fim de 2023, a meta é ter 10 máquinas operando.

"Já estamos conversando com vários lugares, comenta ela, citando Pucrs, Unisinos, Hospital Moinhos de Vento e Aeroporto Internacional Salgado Filho.

Modelo estreia no palco da inovação do South Summit

A estreia no South Summit Brazil não é por acaso. Palco de novidades de tecnologia e soluções, o evento é considerado ideal para mostrar as funcionalidades e testar o uso do Press to Go. O conceito e a busca do veículo para montar a loja foram resultado de estudos e desenvolvimento que começaram antes mesmo da pandemia, que só acelerou a busca pela solução.

"A gente fez bastante pesquisa para entender e encontrar um conjunto e tecnologia que atendesse e pudesse agregar o café também", conta a CEO. O fornecedor do equipamento é espanhol, que montou a estrutura física e funcionalidade seguindo a concepção projetada por Carla e sua equipe. As unidades são importadas, com montagem em Porto Alegre.

A máquina tem todo o processo de compra feito com digitalização. No painel que fica no centro do equipamento, o usuário escolhe o que vai comer ou beber, faz o pagamento com cartão e depois retira o item. O dispositivo tem elevador que disponibiliza o produto. A Press to Go tem micro-ondas para a pessoa aquecer a comidinha.

No cardápio da vending, estão saladinhas, sanduiches, opções para comer quente, e é só aquecer nos micro-ondas disponíveis na vending. O grão do café é moído na hora para fazer a bebida.

"Tem sistema de elevador para buscar a salada, o talher, aí é só abrir a salada, sacodir e sair comendo. É muito legal", ilustra a empresária, que acompanhou de perto a operação no primeiro dia no Cais Mauá. A Press to Go fica na área externa, na chegada aos armazéns dentro do espaço do South Summit.

O equipamento modular terá tela sensível ao toque, máquina de cartão de crédito, geladeira

com elevador interno para entregar o item escolhido ao cliente e torre de micro-ondas para

aquecer os pratos quentes. A boa notícia é que os produtos serão mantidos em embalagens

sustentáveis, que se desfazem em seis meses.

O abastecimento de produtos será diário, sempre no começo da manhã, explica Carla.

A Fábrica do Press, que foi montada em 2022 e onde são produzidos folhados, salgados, tortas e pães da marca já está preparando os lanches e opções de confeitaria que podem ser consumidos na máquina.

"O Press to go existe para facilitar o dia a dia, não acelerar. É rápido, mas não é fast-food. É

conveniente porque é no seu momento, é fresco porque é feito todos os dias. É bom porque é

do Press. É fácil porque é to go", resume a empresária.

Outra aposta da loja autônoma do Press é o uso de embalagens com pegada sustentável. Comidinhas mais elaboradas vêm em vidros, estilo o ques e usa em conservas. Embalagens de saladinhas e sanduíches também têm rápida