Hotéis de Porto Alegre têm 95% de lotação na véspera do South Summit

O setor hoteleiro de Porto Alegre alcançou nesta terça-feira (28), véspera do South Summit Brazil (SSB), 95% de lotação das acomodações. Segundo o Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre e Região (Sindha), a ocupação chega a 98% na hotelaria com vagas luxo ou super luxo. Nessa segunda-feira (27), a taxa média geral do setor estava em 90% da capacidade.

A expectativa da entidade é de ocupação completa das unidades de categoria superior nos três dias do SSB.

Além disso, o sindicato estima que 65% das reservas feitas até agora, em média, são para o evento de inovação que vai até sexta-feira (31), com palco principal no Cais Mauá, no Centro Histórico e na orla do Guaíba. O evento deve atrair mais de 20 mil pessoas.

É o segundo ano da realização brasileira do South Summit, considerado um dos encontros mais importantes no mundo para conectar investidores e segmentos de inovação. O SSB é o primeiro fora da Europa.

A Capital tem 7.630 aptos, que chegam a 14.490 leitos distribuídos em 91 hospedagens, segundo dados do Sindicato da Hospedagem de Porto Alegre (SHPOA).

O diretor do SHPOA, Oscar Henrique Schmidt, diz que, além de South Summit, outros eventos alavancam a demanda atual, pois muitos participantes vão estender a permanência.

A Capital foi sede, até esta terça-feira, do 2° Fórum de Proteção de Dados Pessoais dos Municípios, reunindo 50 prefeituras de todo o País, cuja programação foi no Plaza São Rafael.

"Muitos palestrantes do fórum vão ficar para acompanhar o South Summit", comenta Schmidt.

O Plaza, por exemplo, já está lotado para o primeiro dia do meeting de inovação.

"Já estamos com hóspedes americanos, europeus e até africanos", descreve o diretor do SHPOA que também é diretor do Plaza Hotéis.