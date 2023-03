Shopping monta área para desestressar em meio ao corre-corre do South Summit

Calor e corre-corre para chegar a tempo às arenas lotadas. Esta foi a pegada do primeiro dia do South Summit Brazil (SSB), que começou nesta quarta-feira (29) no Cais Mauá, em Porto Alegre. Para ajudar o público a reduzir o estresse das jornadas que vão até sexta-feira (31), um shopping center montou espaço de relaxamento e diversão para o público do evento.

Muitas marcas de varejo ou que têm produtos que chegam ao consumidor final estão no SSB para aproveitar a exposição a um fluxo concentrado e reforçar o engajamento.

A área, que abriu logo cedo nesta quarta-feira (29), primeiro dia do SSB, é chamada de "área de descompressão", montada pela bandeira Bourbon Shopping, do grupo Zaffari. A marca oferece um ambiente para uma pausa durante a intensa agenda do evento.

O ambiente tem área privativa e climatizada, com aromaterapia, cadeiras de massagem e som ambiente. No fim da experiência, serão distribuídos brindes da rede Bourbon.

Os visitantes podem também passar o tempo em uma máquina pega-pega da Magic Toy, que terá esquilos de pelúcia, os mascotes do Zaffari, assim como degustar balas da marca Docile, marca de Lajeado que busca se consolidar como maior exportadora de doces do País

Além disso, a proposta gráfica do espaço tem ligação com a nova campanha institucional do Bourbon Shopping, que tem como mote "Tem muito de você".

A estadia no espaço e participação nas atrações é gratuita para todos os os participantes da segunda edição do South Summit Brazil e acontecem por ordem de chegada, com agendamento antecipado para a experiência de imersão.

O grupo Zaffari assina como innovation partner (parceiro de inovação, em tradução literal) do evento e levará ao South Summit uma edição especial da série Concertos Zaffari, com apresentações diárias de música para o público.