Farmácias São João abre loja 1.000 montada em três semanas

A promessa do presidente da quarta maior rede de farmácias do Brasil de que a loja número 1.000 da marca ficaria pronta para abrir no dia 30 nesta quinta-feira, se confirmou. O empresário e presidente da Farmácias São João, Pedro Henrique Brair, chegou a provocar a coluna Minuto Varejo que, se a colunista fosse ao endereço, na entrada do bairro Restinga, extremo sul de Porto Alegre, não veria nada no terreno.

Isso foi no dia 10 de março. Foram três semanas de trabalho para montar a filial mil que abre nesta quinta-feira, às 8h. Além da filial que vira marco na expansão exponencial da rede com sede em Passo Fundo, a São João inaugura no mesmo dia seu maior centro de distribuição (CD), em Gravataí, com investimento de R$ 205 milhões

Panvel, também reforçou a frente logística, com a A principal concorrente gaúcha da rede de Brair, a, também reforçou a frente logística, com a duplicação do CD em Eldorado do Sul há duas semanas

O presidente diz que este ano a marca terá mais cem unidades novas espalhadas pelos três estados do Sul. O CD, segundo do grupo, vai reforçar abastecimento para Sul e fronteira Oeste, diz o empresário, que admitiu assédio de gestores de investimento para abrir capital na bolsa de valores e de outras redes para fusão para atuar em todo o Brasil.

Sobre a instalação de mais um ponto em uma esquina, no acesso à Restinga, Brair observou ainda a respeito do ritmo para erguer a milésima loja:

"Somos tão rápidos que vamos inaugurar a loja dia 30 no bairro Restinga e não começamos ainda (a construir)", citou ele há cerca de 20 dias. "Se tu (colunista do Minuto Varejo) passar por lá, vai achar que um empresário está passando a conversa, pois existe o terreno e não tem nada ainda. Como vai ter uma loja dia 30?", disse, em tom provocador, o empresário.

No fim de semana, equipes faziam a limpeza e montavam prateleira para receber os produtos da loja 1.000. Foto: Patrícia Comunello/JC

"Se todos trabalharem bastante, vai ser inaugurada a loja 1.000 na Restinga e vamos trabalhar bastante", reforçou o presidente da rede, que não parou de abrir filiais até chegar ao dia do número mágico. Na semana passada, outra farmácia começou a funcionar na Capital, só que na Zona Norte, em uma esquina ao lado do Atacadão e em frente ao BG, na avenida Sertório.

A coluna acompanhou a evolução da construção da unidade mil, que segue modelo pré-moldado, com as paredes e demais estruturas que chegam em placas prontas, vindas de fornecedores do interior do Rio Grande do Sul. Equipes de fornecedores trabalharam em fins de semana. No domingo passado (26), trabalhadores faziam a limpeza de prateleiras e outras áreas para a montagem e colocação de produtos.