Restaurante Pampulhinha e a adega montada no cofre de banco já extinto

Uma das curiosidades e pontos de atração nos 52 anos em que funcionou um dos mais tradicionais restaurantes de frutos do mar de Porto Alegre é a Adega do Cofre. A sala com os vinhos servidos pelo Restaurante Pampulhinha, meticulosamente comprados pelo fundador e chef Jaime Pinheiro, foi mantida com a pesada porta que guarneceu um autêntico cofre da agência do extinto Sulbrasileiro que funcionou no local, na avenida Benjamin Constant, 1791, na zona Norte.