Casal comanda loja especializada em decoração para Páscoa

Coelhos de todos os tamanhos, itens para mesa posta, guirlandas e árvores de Páscoa. A BenderKora, que fica na avenida Assis Brasil, 3.695, na zona Norte de Porto Alegre e é focada em decoração e tendências para casa, investe em produtos para todos os gostos e ambientes. O casal Carolina Büttenbender e André Teixeira comanda o negócio. Uma das estratégias da dupla foi comprar os produtos para a data promocional em agosto de 2022. Carolina afirma que um dos diferenciais da loja é a oferta de artigos importados, 95% do portfólio. "Nossos clientes gostam disso e já nos procuram porque temos muitas opções que não se encontram no mercado em geral. Temos coelhinhos pequenininhos, ovinhos, cenourinhas de chocolate, uma linha bem completa", detalha a proprietária. Uma das apostas da BenderKora são itens para decorar mesas. "Desde a pandemia, as pessoas valorizam mais o bem servir, tanto em família como para convidados", observa a sócia. "Trabalhamos bem forte com peças de resina, aqueles coelhos que antigamente eram em gesso. A resina tem qualidade muito superior", compara Carolina. O varejo investe ainda na personalização de produtos, uma frente exclusiva. "A Osterbaum, árvore de Páscoa com galhos secos decorados com ovinhos coloridos, uma tradição germânica, vem pronta ou pode ser personalizada", avisa a sócia. (Reportagem Maria Welter)