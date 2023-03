McDonald's desliga luzes externas de lojas na Hora do Planeta no sábado

A rede de fast-food McDonald’s volta a desligar as luzes de fachadas ou letreiros de duas lojas para aderir à Hora do Planeta, neste sábado (25). A medida vai ser adotada às 20h30min pelas unidades com drive-thru. No Rio Grande do Sul, as lojas com a estrutura vão ter a ação por uma hora.

Em nota, a marca global diz que o 15º ano consecutivo da adesão. A campanha é puxada pela WWF em todo o mundo. No Brasil, a Arcos Dorados, operadora da rede e em mais 19 países da América Latina e Caribe, engaja-se por meio da Receita do Futuro, iniciativa que abrange ações de ESG da companhia.



Hoje 59% dos restaurantes McDonald’s da região Sul do Brasil são abastecidos por energia limpa a partir da adesão mercado livre de energia. Entre as metas da Arcos, está reduzir em 36% as emissões de gases de efeito estufa pela operação direta e 31% de toda a cadeia até 2030.