Shopping do Zaffari reforça time da moda com nova loja de marca nacional

Mais uma loja entrou o portfólio do shopping do grupo Zaffari com mais pegada de vizinhança em Porto Alegre. O Moinhos Shopping tem mais uma marca de moda feminina, elevando para mais de 30 lojas deste perfil e estilo de vida no empreendimento que fica no bairro Moinhos de Vento, região nobre da Capital.

A Shoulder, "marca brasileira referência em roupa feminina casual de qualidade", diz o grupo, abriu no equipamento. A varejista segue perfil de coleções para a jornada da mulher urbana.

A loja ocupa 155 metros quadrados de área de venda no segundo andar. Segundo a marca, o layout da unidade busca gerar "ambiente acolhedor para uma pausa na rotina no momento das compras".

Loja foi pensada com cores, mobiliário e ambiente para uma "pausa" na rotina das clientes. Foto: Moinhos Shopping/Divulgação

Para isso, cores, mobiliário, iluminação e cinco provadores, com maior espaço, reforçam mais "experiência", que é a palavra da moda no varejo.

A Shoulder tem mais de 70 lojas exclusivas pelo País e está em cerca de 700 multimarcas.

Além da aquisição recente, o Moinhos tem ainda outras unidades de confecção feminina como Le Lis Blanc, Animale e Farm.

O shopping também terá um supermercado da bandeira Zaffari , maior rede do Rio Grande do Sul no setor, que está em obras e já tem o acesso interno, no primeiro piso, demarcado no centro comercial. O grupo não anunciou a data de abertura. O projeto está sendo implantado em terreno que conecta o Moinhos à rua Doutor Timóteo.

Outra área do Moinhos que deve ganhar novos ocupantes este ano se situa em parte do espaço que era ocupado pela Americanas e está sendo liberado.