Mural homenageia família de músicos gaúchos e 251 anos de Porto Alegre

Um mural com quase 200 metros quadrados de área que será pintado na entrada de Porto Alegre vai homenagear uma das famílias de músicos nativistas mais populares do Estado. A ação de duas empresas da construção civil também marca os 251 anos da Capital, que são completados em 26 de março.

A TGD Incorporadora e a Edificare Engenharia, em parceria com a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSUrb), juntaram-se para executar o projeto em um muro localizado em um dos acessos para a avenida Castelo Branco (entre a rua Voluntários da Pátria e a Castelo), na região do Quarto Distrito. A prefeitura cedeu o espaço para para a execução do mural. O muro está recebendo base de tinta branca, para depois ser pintado até a semana que vem.

O muro, com 177 metros quadrados (71 metros de comprimento por 2,5 metros de altura), receberá desenhos dos integrantes da família Fagundes, ligada à cultura gaúcha e à música nativista. Na área onde terá as pinturas, será colocado QR Code, para quem quiser acessar a produção musical dos Fagundes.

A mesma ideia já é aplicada no viaduto Jayme Caetano Braun, que teve revitalização e o link para suas composições.

Imagens terão Nico e Bagre Fagundes (no alto) e dos irmãos Ernesto, Neto e Paulinho (es. à dir.). Foto: TGD/Divulgação

Os desenhos de Nico (já morto e autor da letra do Canto Alegretense) e o irmão Bagre Fagundes, com os filhos Neto, Ernesto e Paulinho, e a execução são do multiartista Jackson Brum.

Em nota, Pedro Goldstein, diretor de marketing da TGD, comenta que "grafite e murais criam cidade mais seguras e inclusivas", pelo "potencial de transformação do ambiente" que a arte urbana tem.

"O mural é uma forma de homenagear a cidade neste 251ª aniversário, a cultura gaúcha e a contribuição dos Fagundes para a música e a tradição do Estado.

Victor Grunberg, diretor da Edificare, lembra que a empresa fica no bairro Floresta, que é considerado 4º Distrito, e tem muros grafitados. "(As pinturas) colaboram não só para tornar a cidade mais colorida, mas também mais amigável para os cidadãos, recuperando áreas degradadas da cidade", diz Grunberg, em nota.

"A cidade precisa de todos para ficar revitalizada, embelezada e bem cuidada. Este é mais um exemplo onde nós teremos a parceria da iniciativa privada e que, depois, a sociedade vai ajudar a zelar", comenta, Marcos Felipi Garcia, titular da pasta de Serviços Urbanos, em nota.