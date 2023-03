Canoas Shopping tem programação de Páscoa com chegada do coelho nesta sexta

O Canoas Shopping irá oferecer aos clientes uma programação recheada para a Páscoa. As atrações são gratuitas e começam nesta sexta-feira (24), com a chegada do coelho da Páscoa e de suas assistentes ao Shopping.

Crianças poderão tirar fotos com o coelhinho e participar de oficinas e brincadeiras até as 21h.

Já nos dias 25 e 26 de março, e nos dias 1º, 02, 08 e 09 de abril, as oficinas de Páscoa seguirão das 15h às 19h. Entre as atividades, estão aulas para fazer coelhos em balão e outras oficinas conduzidas pelos promotores.

As vagas para participar das oficinas são limitadas e a recomendação do shopping é que se chegue cedo ao local para colocar o nome na lista.

As atrações de Páscoa são abertas ao público e estarão no primeiro piso do Shopping, ao lado da Central de Relacionamento.

O Canoas Shopping também terá a feira de chocolates da Chocolataria Gramado, que conta com exposição de produtos de 15 de março a 15 de abril, na Praça de eventos Guilherme Schell.