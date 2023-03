Lojistas lotam evento sobre tendência para o varejo em 2023

Cerca de 300 lojistas lotaram evento em Santa Maria, no Centro do Rio Grande do Sul, para conferir mais uma rodada de pós-NRF Retail's Big Show, uma das maiores feiras de inovação e palco de conferências sobre tendências do varejo no mundo. O público acompanhou com atenção os principais insights da edição de 2023, em Nova York, trazidos por integrantes da comitiva gaúcha que participou da imersão nos Estados Unidos.

Sindilojas Santa Maria e Sebrae-RS lideraram a iniciativa. No palco, estavam na noite dessa terça-feira (21) o coordenador de varejo do Sebrae-RS, Fabiano Zortéa, Luísa Damasio, da empresa Artelana, de Bento Gonçalves, e a colunista do Minuto Varejo, Patrícia Comunello. Na segunda-feira (20), a Fecomércio-RS já havia reunido cerca de 500 pessoas em uma maratona de painéis com a mesma ideia: aproximar o centro do varejo e tendências no mundo de quem está no dia a dia dos negócios no Estado. O Minuto Varejo também participou, compondo um dos painéis.

Ademir da Costa, presidente do Sindilojas santa-mariense, destacou que as entidades organizam a comitiva para empreendedores locais e dirigentes possam buscar conhecimento em Nova York.

"Neste evento, a ideia é que participantes da imersão gaúcha possam apresentar as oportunidades e até motivar outros lojistas a se inserirem para fazerem parte de futuras viagens à NRF", motiva Costa. "Alguma coisa que foi mostrada aqui certamente servirá para aplicar na vida pessoal ou do negócio de cada um de vocês", afirmou o dirigente lojista, ao abrir a sessão no Itaimbé Palace Hotel.

O gerente regional do Sebrae-RS, Maico Fernandes avalia que o pós-NRF ajuda a disseminar informações e também soma para iniciativas que já são implementadas na região central. "Precisamos de projetos, resultados e da indução disso tudo. O tamanho do evento mostrou o potencial do setor", valoriza Fernandes.

No painel, Zortéa apresentou itens de primeira necessidade da gestão dos varejos, tocando em uso de tecnologias básicas e como dar suporte, como o WhatsApp - aplicativo que hoje é ambiente para venda -, na valorização das pessoas das equipes, no planejamento de ações e como conduzir e ainda na atenção que precisa ser dada às novas gerações.

O coordenador de varejo, que acumula 10 edições de NRF Retail's Big Show no currículo, citou um dado revelador de pesquisa feita em diversos mercados.

"Consumidores no mundo, inclusive no Brasil, dizem que estão comprando mais em suas localidades do que antes da pandemia. Este dado dá muita potência ao comércio local", advertiu Zortéa, que faz a mentoria das visitas técnicas feitas pela comitiva em Nova York. Ao ser questionado pelo público se "as dores do grande varejista são as mesmas do pequeno", o especialista responder de forma singela:

"Quando me encontro com CEOs de grandes empresas, o que mais ouço é que eles queriam ter a proximidade que os pequenos têm com os consumidores", descreveu Zortéa, reforçando que a relação e o acesso que lojistas locais ou em sue mercado têm com os clientes é o principal ponto de partida para estabelecer novos potenciais de vendas e gerar experiência.

Luísa apresentou uma lista de ações que pequenos negócios podem implementar, a partir das percepções dela da imersão nos Estados Unidos. "Fazer mais e melhor com o que temos, promover experiência com foco em relevância, ter comunicação integrada, virtual e presencial se misturam e se reafirmam e atenção às comunidades e à sustentabilidade", arrematou a jovem empresária. A colunista do Minuto Varejo reuniu a imersão em NYC em vídeo que pode ser assistido pelo QR Code aqui na página ou pelo canal do JC no Youtube (@JornaldoComercioRS).