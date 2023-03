Rede focada em serviços express de beleza expande atividade em Porto Alegre

Com foco nos serviços express de escova, penteado, maquiagem, manicure e pedicure, a rede Fast Escova expandiu sua atividade em Porto Alegre. A marca abriu unidade no bairro Menino Deus.

Na primeira quinzena de inauguração da unidade, todos os produtos e pacotes estarão com 20% de desconto. Essa é a estreia da proprietária Leticia Jacobsen no ramo do empreendedorismo.

A rede é conhecida por oferecer os serviços de maneira diferente do modelo tradicional, já que o salão não funciona com hora marcada, basta o cliente chegar ao local.

A Fast Escova, garante, em nota enviada à coluna Minuto Varejo, que o tempo de serviço também não passa de 40 minutos.

Atualmente, a rede opera em mais de 190 franquias no Brasil. Em Porto Alegre, essa é a terceira loja - as outras duas ficam no bairro Independência (Rua 24 de Outubro, 579) e no Auxiliadora (Rua Silva Jardim, 252).