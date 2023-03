Tramontina expande projeto de logística reversa para todas as lojas no Brasil

linha com assinatura sustentável A Tramontina, tradicional nome gaúcho no ramo de utensílios e equipamentos para casa, segue investindo em ações com foco no meio ambiente. Após lançar uma, a marca amplia seu projeto de logística reversa com a expansão dos pontos de coleta de produtos, embalagens, eletroeletrônicos, pilhas e baterias para todas as suas 19 lojas oficiais no Brasil.

Os pontos de coleta estarão distribuídos nos estados da Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul - 17 deles nas T stores da Tramontina e dois nas T factory de Carlos Barbosa e Farroupilha, as duas no RS.

Conforme nota enviada à coluna Minuto Varejo, o número deve aumentar ainda neste ano, com a abertura de quatro novas lojas da Tramontina, que já vão iniciar o atendimento ao público com este espaço.

"Com isso, a Tramontina contribui com o meio ambiente e fomenta a circularidade dos materiais, dando um novo sentido àqueles produtos que seriam descartados", salienta Lizandra Marin, gerente do Núcleo de Sustentabilidade da Tramontina, em nota.