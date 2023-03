Shopping de Porto Alegre tem experiência imersiva gratuita do filme E.T.

O Praia de Belas Shopping, em Porto Alegre, inaugurou uma atração "de outro planeta". Em comemoração aos 40 anos do filme E.T. O Extraterreste, o empreendimento promove uma experiência imersiva gratuita na história de um dos personagens mais queridos do cinema.

A operação E.T. - 40 anos está no primeiro piso do shopping e conta com diferentes estações que guiam o público pela narrativa do longa-metragem produzido e dirigido por Steven Spielberg.

A exposição foi lançada na última sexta-feira (17) e segue aberta para visitação até o dia 30 de abril. O espaço tem sete promotores que levam o público para sentir as mesmas emoções de Elliot, seus irmãos e do sensível E.T.

A visita passa por cartazes do filmes de diferentes países, como Estados Unidos e Japão, e mostra cenas emblemáticas da obra lançada em 1982.

Também tem destaque um mostruário com itens que incluem réplicas da estatueta do Oscar (quatro, especificamente, número de prêmios ganhos, nas categorias de trilha sonora, efeitos especiais, efeitos sonoros e som), uma fita VHS, um DVD do filme e um videogame Atari com o jogo do personagem.

Um dos destaques da mostra é espaço com óculos de realidade virtual que simulam um passeio por floresta e céus. Foto: Maria Welter/JC

Mas o maior atrativo do espaço é a última estação, com seis bicicletas que fazem alusão ao voo de Elliot com o amigo extraterrestre. Os aparelhos possuem óculos de realidade virtual - VR, na sigla em inglês - e fones de ouvido, que dão o tom da viagem pelos céus que o participante trilha ao pedalar. A experiência de VR pode ser feita por crianças a partir de 6 anos de idade.

Sympla Os horários de visitação são de segunda a sábado das 10h às 22h e, aos domingos e feriados, das 11h às 22h. O acesso é gratuito, mediante o agendamento de horário pelo, ou presencialmente no Praia de Belas, mediante disponibilidade.

"A atração em celebração ao aniversário de E.T. traz ao público um mergulho na história e nos sentimentos de um dos grandes personagens da história do cinema mundial. O filme é um clássico e passa mensagens muito importantes de coragem e amizade. Esperamos que, ao longo destas semanas, os fãs vivam novas experiências incríveis conosco, celebrando 40 anos desta linda história que conquistou o mundo inteiro", destaca Ana Brito, gerente geral do Praia de Belas, em nota enviada à coluna.