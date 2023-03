Comércio gaúcho busca inovações para atrair consumidores

Por algumas horas, Nova York ficou mais perto de Porto Alegre. A maratona que lotou um dos auditórios da Fecomércio-RS na manhã desta segunda-feira (20) aproximou as tendências que passaram na última NRF Retail’s Big Show, em janeiro, e pontuou desafios que passam por experiência de consumo e trunfos da loja física para atrair clientes.

Cerca de 600 integrantes do sistema Sesc/Senac e de Sindilojas e outras entidades do comércio acompanharam os insights que a comitiva da Fecomércio-RS que foi a Nova York apresentou. Temas como uso de tecnologias para conectar varejo e consumidores, lojas de vizinhava, valorização das equipes e onde o varejo está, com o fim da fronteira do digital e físico, marcaram as quatro sessões.

O coordenador de varejo do Sebrae-RS, Fabiano Zortéa, pontuou as inovações que foram conhecidas em visitas técnicas e quanto muitas delas podem ser aplicadas no mercado gaúcho, observando a realidade dos varejistas do Rio Grande do Sul. “É o varejo raiz que faz acontecer. Os motivos que fazem o cliente ir até a loja têm a ver muito com a experiência que ele vai ter no ponto”, associa Zortéa, que provoca:

“O que vai acrescentar na vida do cliente ele entrar na tua loja?”

O especialista deu uma dica simples, como colocar o QR code, código que permite acessar plataformas digitais, no cartão de visita que remete ao aplicativo ou site da operação. "Varejo é qualquer ponto de constato com o consumidor", justificou Zortéa.

O primeiro vice-presidente da federação e lojista em Osório, Joel Dadda, motivou a plateia a buscar maneiras de melhorar o negócio e citou experiências que podem ser implementadas. Mesmo assim, Dadda admitiu que é preciso dosar as diferentes condições e dimensões dos negócios.

“Loja em shopping center ou em Nova York têm fluxo de 10 mil pessoas ao dia. Loja no interior tem este fluxo em dois meses”, comparou o lojista de Osório.

No painel sobre experiência, que teve a mediação da colunista do Minuto Varejo, Patrícia Comunello, o vice-presidente de Varejo da federação e presidente do Sindilojas de Santa Maria, Ademir Costa, reforçou a necessidade de as empresas buscarem mudanças e motivou os gestores a identificarem o que pode ser útil e aplicar.

“Mas precisa também ficar atento à situação da operação, de como está o planejamento e receita para não ter prejuízo”, advertiu Costa.

Um dos temas que ganharam destaque foi o comércio de itens de segunda mão, no inglês, resale. O segundo vice-presidente da Fecomércio-RS, Gilmar Bazanella, mostrou pesquisa em mercados como norte-americano e europeu sobre adesão dos consumidores ao resale, indicando o interesse neste mercado e um dos motivos é pelo preço.

“É um mercado que precisa ser olhado”, avisou Bazanella.

André Roncatto, vice-presidente financeiro da federação e presidente do Sindiótica de Porto Alegre, arrematou as quatro sessões da manhã em uma frase: “Podemos reinventar o nosso negócio”.